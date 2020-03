Confinement : Tinder offre gratuitement des options de l’offre premium, pécho à l’international gratis c’est possible

Le confinement n’est jamais une bonne chose, sauf dans le cas présent relatif à la situation sanitaire du monde entier. Alors que l’élan de solidarité des entreprises visant à aider les populations à supporter le confinement ne cesse de se manifester ici et là, c’est au tour de Tinder l’application de rencontres en ligne de faire preuve de sa compassion. En effet Tinder vient de proposer la plupart de ses fonctionnalités de l’offre Premium gratuitement afin de vous aider à supporter le fait d’être cloîtré chez vous.

Tinder offre le mode Premium gratuitement

Connu pour être l’application de prédilection pour les rencontres sans lendemain, Tinder sait que beaucoup d’hommes souffrent dans leur peau actuellement du fait du confinement. Car en effet qui dit confinement dit forcément pas de drague dans la rue, pas de sortie café en terrasse ni même de rapports sexuels avec une personne inconnue et rencontrée sur les Internets dans la matinée.

Or après le confinement et au lendemain de la crises du coronavirus les activités vont reprendre de plus belle et vous pourrez vaquer à vos occupations en toute quiétude. Mais en attendant il faut vous confectionner un répertoire de belles dames courtisées et qui seront au moment opportun prêtes à passer à l’acte.

C’est pourquoi Tinder offre l’offre Premium gratuitement à tous ses utilisateurs désormais.

En fait qu’est-ce qu’il est possible de faire ?

Dans un premier temps la limite du nombre de swipes à 50 par jour est levée. Vous pourrez faire autant de swipes que vous le désirez. Deuxièmement, la géolocalisation est jetée aux oubliettes puisqu’il devient possible de tchatcher avec des femmes du monde entier peu importe leur lieu d’habitation.

De quoi booster la fréquentation de l’application, qui connaissait une panne sèche depuis quelques mois déjà. Toutes ces fonctionnalités sont gratuites jusqu’au 30 avril, jour de fin officielle du confinement.

Source : PhonAndroid