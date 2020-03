Les soirées arrosées on les a tous connues. Cependant, entre cidre, vin blanc, moelleux ou rouge, entre champagne et whisky, difficile de faire son choix. Or en général c’est le rhum qui est la liqueur recommandée pour les soirées entre amis et pour faire chauffer et monter l’ambiance si l’on est bien accompagné. Du coup, pour vous aider dans votre choix voici les 10 meilleurs rhums du monde.

Au fait c’est quoi le rhum déjà ?

Avant d’entrer de plein fouet dans notre classement, pourquoi ne pas faire un brin de rappel afin de savoir ce qu’est réellement le rhum. Car nombreux sont ceux qui le consomment, mais peu ceux qui savent comment il est fabriqué et d’où il vient. Et c’est un tort.

Ainsi, le rhum est une liqueur issue à partir de la canne à sucre. Dans le jargon on parle d’eau de vie de canne à sucre. La couleur du rhum est due au fait que le précieux liquide une fois obtenu par compression de la canne à sucre, vieillit 12 mois durant dans un fut de chêne.

Et sinon combien de types de rhums existe-t-il ?

Vous devez savoir qu’on distingue deux types de rhums. L’un dit traditionnel, et l’autre dit agricole. Tandis que le rhum traditionnel est préparé à partir de pur jus de canne à sucre, l’agricole est préparé à partir de mélasse. Et la teneur en alcool ou le goût des deux types sont totalement différents du fait des raisons évoquées plus haut.

Notre classement officiel des 10 meilleurs rhums du monde

#1. La Favorite – Cuvée de la Flibuste (produit en Martinique)

#2. El Dorado 25 (produit en Guyane)

#3. Don Papa (produit aux Philippines)

#4. Zacapa (produit au Guatemala)

#5. Diplomatico (produit au Venezuela)

#6. Sailor Jerry (produit aux Iles vierges américaines)

#7. Kraken (produit aux Iles vierges américaines)

#8. Opthimus (produit en République Dominicaine)

#9. Quorhum (produit en République Dominicaine)

#10. Chalong Bay (produit en Thaïlande)