Vous avez déjà sans aucun doute entendu mille et une choses au sujet de la prise de muscle sur la toile comme autour de vous, sans succès après application. Nous ne vous proposons dans cet article, aucun remède ou conseil miracle mais des solutions qui ont fait leur preuves et qui ont aidé des dizaines de messieurs à sculpter leur corps tout en prenant du muscle en peu de temps.

Ces conseils vous seront utiles, si vous les mettez correctement en application. Mais n’oubliez jamais que la réussite de votre projet sportif dépend de vous et de l’importance que vous lui accordez.

#5. Toujours avoir une balance azotée positive

Chaque minute d’exercice que vous pratiquez consomme une certaine quantité des molécules nutritives et énergétiques que votre corps a stockées. Du coup, logique que la fatigue s’installe après un effort soutenu et chez les sportifs on appelle balance azotée le ratio entre les protéines que vous dégradez durant l’exercice et celles que votre corps synthétise.

Si vous en avez les moyens, optez pour des boissons protéinées pour sportifs qui sont commercialisées en grandes surface. Dans le cas contraire, une alimentation équilibrée fera l’affaire sans trop de peine.

Cependant, il est là question d’alimentation équilibrée et non forcément de quantité de nourriture. Un diététicien vous sera fort utile.

#6. Reposez vos muscles quand il le faut

La récupération est la clé de la prise rapide de muscle. Car vous devez savoir qu’un muscle qui gonfle est avant tout un muscle qui durant l’exercice du fait des étirements subit des micro-déchirures, puis cicatrise durant la phase de récupération.

C’est pourquoi il est important de reposer au maximum vos muscles lorsqu’ils ne sont pas en activité.