Un rapport sexuel n’est selon l’OMS satisfaisant que si les deux partenaires ont éprouvé du plaisir avant, pendant et après l’acte sexuel. Du coup, comment faire pour faire grimper votre tendre moitié au plafond ? Le secret réside en fait dans les préliminaires, en général négligés par les hommes… or des préliminaires réussis vous assurent un rapport ô combien délicieux. Du coup, à vous chers hommes, voici les 16 conseils 100 % sûrs pour des préliminaires réussis.

Ce topic sera subdivisé en une série de quatre articles dont voici la septième et dernière partie.

#13. Évitez de faire semblant, ça finira mal

Simuler durant l’acte sexuel est la pire idée que vous puissiez avoir. Et une femme saura immédiatement flairer votre comédie. Si elle vous fait une fellation et que vous ne l’appréciez pas, dites-le lui au lieu de feindre d’avoir aimé une fellation dégoûtante.

Au pire, elle aura un coup de mou pour ensuite reprendre du poil de la bête. Au mieux elle vous demandera comment améliorer son geste et ainsi réellement vous faire plaisir. Pour finir sur cette touche, nous rappelons une fois de plus de ne jamais faire semblant ! Cela sera plus contre-productif qu’autre chose.

#14. Évitez les ambiances plombées

Le cliché de base d’une soirée sexe ou romantique est parfois associé à un film et du vin puis… mais en général, ce schéma quoique parfait dans la tête d’un homme peut rapidement plomber l’ambiance et transformer ce qui aurait pu être une soirée torride en un flop monumental.

Du coup, pensez à tout avant de vous lancer dans les préliminaires. Mettez un peu de musique d’ambiance, n’oubliez pas le verre de vin surtout. Ni les bougies parfumées qui si vous le savez pas, éveillent les sens à fond.

Quelques recommandations enfin. Notamment liées aux objets qui vous entourent. N’oubliez pas de mettre votre smartphone sur silencieux, et non sur vibreur. Une ex ou une conquête peuvent rapidement tout gâcher… Le fameux appel qui tombe mal…

#15. Commencez tôt et tout ira bien

Les préliminaires sont importants, très importants avant le rapport sexuel. Cependant, il faut savoir quand les débuter afin d’éviter la fatigue et la lassitude qui peuvent rapidement pourrir la soirée. Plus tôt vous débuterez, meilleures seront vos chances de conclure car la mise en condition aura été réussie.

Enfin, prenez en considération les différents conseils que nous vous avons prodigués plus haut. Sans oublier de toujours vous référer aux expressions de votre partenaire.

Source : Topito