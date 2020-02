Un rapport sexuel n’est selon l’OMS satisfaisant que si les deux partenaires ont éprouvé du plaisir avant, pendant et après l’acte sexuel. Du coup, comment faire pour faire grimper votre tendre moitié au plafond ? Le secret réside en fait dans les préliminaires, en général négligés par les hommes… or des préliminaires réussis vous assurent un rapport ô combien délicieux. Du coup, à vous chers hommes, voici les 16 conseils 100 % sûrs pour des préliminaires réussis.

Ce topic sera subdivisé en une série de quatre articles dont voici la sixième partie.

#11. Laissez madame saisir l’animal

Votre pénis est l’arme de destruction massive la plus puissante qu’il puisse exister sur la planète. Votre organe génital peut en effet remettre en perspective les lois universelles de la chimie et même de la thermodynamique. A condition bien-sûr que vous sachiez vous en servir et surtout quand le servir.

Du coup, durant les préliminaires nous vous recommandons notamment d’abandonner votre pénis à votre partenaire du jour. Elle saura en prendre soin et c’est votre rapport qui en sera revigoré.

#12. Le doigt peut servir, mais…

Votre doigt est la troisième arme la plus efficace de votre corps après votre pénis et votre langue. Encore faut-il savoir l’utiliser, car beaucoup d’hommes ont tendance à utiliser leurs doigts durant les préliminaires uniquement pour jauger la profondeur et l’état de lubrification de la foufoune de leur partenaire.

Or le doigt outre cette fonction, sert surtout à diriger vos préliminaires. Disposez l’un de vos doigts dans la bouche de votre partenaire et elle le sucera. Posez-le sur le sillon de sa colonne vertébrale et elle saura qu’en fait vous lui demandez de vous obéir au doigt et à l’œil.

Ne précipitez cependant pas votre doigt où il ne faut pas, au risque de stopper votre partenaire.

Source : Topito