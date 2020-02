Un rapport sexuel n’est selon l’OMS satisfaisant que si les deux partenaires ont éprouvé du plaisir avant, pendant et après l’acte sexuel. Du coup, comment faire pour faire grimper votre tendre moitié au plafond ? Le secret réside en fait dans les préliminaires, en général négligés par les hommes… or des préliminaires réussis vous assurent un rapport ô combien délicieux. Du coup, à vous chers hommes, voici les 16 conseils 100 % sûrs pour des préliminaires réussis.

Ce topic sera subdivisé en une série de quatre articles dont voici la cinquième partie.

#9. N’oubliez jamais : vous êtes deux sur ce lit et non seul

L’égoïsme n’a pas de place durant un acte sexuel. En effet, si vous ne procurez pas de plaisir à votre partenaire elle ne sera pas à son maximum et ne vous offrira pas le meilleur coup de votre vie. Par contre, n’oubliez jamais que vous êtes deux et qu’elle aussi a besoin de prendre son pied. Du coup, écoutez-là et surtout exécutez ses ordres lorsqu’elle insiste. Sans oublier de vous imposer et affirmer votre masculinité lorsque cela est nécessaire.

En fait, tout est question de symbiose et de partage dans l’acte sexuel. Et cela commence par les préliminaires.

#10. Sachez quand faire chaque chose

Au lit comme dans la vie en général, c’est l’homme qui est aux commandes. Et votre partenaire devrait le savoir dès votre premier baiser. Pour ce faire, nonobstant les conseils que nous vous avons prodigués plus haut et recommandant vivement d’exécuter ses ordres, il est important que vous sachiez vous imposer et affirmer votre masculinité.

Notamment par des actes improvisés tels que des tapes dans le bas du dos, sur les fesses ou votre main attrapant sa chevelure. C’est un plus indéniable. Ne l’oubliez pas !

