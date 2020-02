Nous vous proposons notre Top 10 des meilleures idées rencard avec votre copine/femme sans vous ruiner !

#1. Une dégustation de vin local

Aucune femme ne résiste à l’appel d’une dégustation de vin. Surtout s’il s’agit d’un vin local et qu’il est de bonne qualité et d’excellente réputation. Du coup, faites vous plaisir tout en lui offrant un cours accéléré sur les cépages.

#2. Un tour au marché aux puces

Qui résiste à l’appel du marché aux puces ? Pas les femmes en tous cas !

#3. Un coucher de soleil en montagne

Quoi de plus romantique que de découvrir ensemble un coucher de soleil en pleine montagne ? Organisez une petite randonnée et faites le plein d’énergie en haute altitude avec votre douce moitié.

#4. Une excursion photo

Vous faites d’une pierre deux coups en organisant une excursion photo. D’une part il s’agit d’un rencard tout à fait convenable, et en plus vous vous ferez de belles photo souvenirs.

#5. Un tour en vélo

Les femmes aiment les hommes sportifs. Et rien de plus simple et basique comme sport que le vélo.

#6. Le vieux quartier historique de la ville… on en parle ?

Il est important de connaître les moindres recoins de votre ville. Et pour ce faire, nous vous proposons de visiter les quartiers historiques de cette dernière accompagné de votre copine.

#7. Un peu de football ne tue pas

Si elle est fan de football, offrez-vous un petite virée dans le stade de l’équipe locale durant le Weekend !

#8. Soirée cinéma

Pourquoi vous ruiner alors que le tout dernier film Netflix est de sortie au cinéma ? Optez pour la solution de facilité et réservez vos billets puis organisez une soirée cinéma avec votre dulcinée.

#9. Un tour au marché du coin

Pourquoi ne pas aller visiter les stands du marché local dans l’optique de découvrir les produits de saison ? Vous y gagnez à tous les niveaux. Et il n’est pas exclu qu’après cette visite rapide votre moitié décide de vous cuisiner un repas digne de ce nom.

#10. Passez une soirée Monopoly

Invitez un couple d’amis et organisez une soirée Monopoly et vous êtes sûr de vous amuser tout en ne dépensant pas grand-chose. Outre de quoi acheter des apéritifs et/ou du vin ! Solution facile et très appréciée de certains.

