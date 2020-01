Notre société nous pousse à tout vouloir tout de suite. Or en général les solutions miracles pour garder la forme ne marchent que très rarement. Et lorsqu’elles fonctionnent leurs effets ne durent qu’un laps de temps. Alors pour conserver la forme, il est recommandé d’opter pour des habitudes et comportements sains. Afin de vous y aider, voici notre liste des 10 résolutions pour garder la forme en 2020.

#1. Laissez la voiture, marchez !

Pourquoi prendre la voiture quand vous pouvez faire cette toute petite distance à pieds ? En plus c’est un geste pour la planète !

#2. Mangez plus sainement

Le secret de la santé et de la forme, c’est une alimentation saine. Oubliez les hamburgers et autres plats prônés par notre société du tout vite et tout de suite. Optez pour des légumes, des régimes détox ou autres.

#3. Mangez à vitesse de tortue

L’organisme prend du temps pour digérer tout ce que vous mangez. Du coup, ce n’est pas en vous remplissant la panse que vous parviendrez à mieux manger. Au contraire, pour une bonne hygiène digestive il est recommandé de manger lentement.

#4. Faites du sport

Le sport a de nombreuses vertus et personne n’osera jamais vous dire le contraire. Du coup, histoire de travailler votre cardio afin d’être au top côté lit, afin de travailler votre endurance afin d’être paré à toute éventualité en cas de besoin, faites une activité physique. Cependant, privilégiez une activité physique que vous appréciez.

#5. Renforcez vos muscles

Histoire d’avoir la silhouette de vos bras qui se dessine au travers de vos chemises, rien de plus simple que de sculpter un peu les biceps et triceps. Renforcez du coup vos muscles.

#6. Tout sauf du stress dans votre vie

Pour stresser alors que la vie est simple ? Faites phi de toute source de stress dans votre vie et tout ira pour le mieux !

#7. Dormez au maximum

Le sommeil est important pour ressourcer l’organisme et le maintenir en forme. Du coup, soignez l’hygiène de votre sommeil. Mais ne versez pas dans la fainéantise car à force de ne faire que dormir, vous prendrez un poids qui vous dépassera à éliminer.

#8. La cool attitude, il n’y a que ça de vrai

Si vous pensez négativement, vous n’attirerez que des ondes néfastes autour de vous et il n’arrivera que du négatif autour de vous. Du coup, pour être toujours au top, il est préférable d’adopter une mentalité de gagnant et surtout une attitude positive… une cool attitude !