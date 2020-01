Les fêtes de fin d’année sont l’objet pour beaucoup de s’adonner à une vie plus ou moins peu recommandable de débauche. Or après les fêtes, nombreux sont ceux qui se retrouvent aux prises de maladies telles que les infections sexuellement transmissibles. Alors que faire ? Comment les reconnaître et surtout comment les prendre en charge ? Si vous aussi avez eu beaucoup de succès en décembre dernier, cet article est pour vous !

Comment reconnaître les IST (Infections Sexuellement Transmissibles)

Il existe une panoplie d’IST. Et toutes n’ont pas les mêmes signes ou symptômes. Comme vous vous en doutez, toutes n’ont également pas le même traitement.

En effet, tout dépend de l’IST. Qui peut induire des symptômes dits silencieux. Ou dans le cas de certaines, des symptômes bruyants et francs. Parmi les IST les plus répandues et dont l’incidence est sans cesse grimpante en France, on compte notamment l’infection à chlamydia, la gonorrhée ou chaude-pisse ou blennorragie ou gonococcie, et même la syphilis.

Dans les trois cas, en général les symptômes sont parlants. Ils sont multiples mais ont en commun le fait d’induire un écoulement purulent par le pénis. Dans le cas spécifique de la gonorrhée, cet écoulement s’accompagne d’une vive douleur lorsqu’on urine. D’où son nom de « chaude-pisse ». Et dans le cas de la syphilis, on peut ou non avoir un écoulement purulent. Cependant, le symptôme constant est la présence d’un chancre dit syphilitique.

Il s’agit tout simplement d’une plaie ulcéreuse qui survient sur la zone génitale de l’homme de manière subite.

Comment les prendre en charge ?

En général, la prise en charge des IST simples est basée sur un traitement antibiotique. Cependant, seul votre médecin traitant après examens bactériologiques, est à même de vous dire quel médicament est le plus indiqué pour votre IST.

De plus, n’oubliez jamais que pour vous prémunir de ces maladies sexuellement transmissibles, l’usage du préservatif est hautement recommandé.

Source : 100Masculin