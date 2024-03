Honor Magic 6 Pro + HONOR Pad 9 : Super Combo à prix mini

Vous êtes à la recherche de bon plan pour acquérir le dernier né des smartphones de Honor tout en profitant d’une offre promotionnelle ? Cela tombe bien, nous avons trouvé un combo super intéressant en ce moment. Le forfait comprend le tout nouveau smartphone Honor Magic 6 Pro et la nouvelle tablette Honor Pad 9. Retrouvez plus d’informations sur cette offre groupée signée Honor.

Le Magic 6 Pro : le smartphone premium de Honor

Un écran époustouflant

Le Magic 6 Pro est le modèle haut de gamme de la série Magic de Honor. Le téléphone dispose d’un bel écran en nanocrystal de premier ordre. Il s’agit d’un OLED LTPO à 120 Hz de 6.80 pouces avec une luminosité maximale de 5 000 nits pour le contenu HDR et une densité de pixels à 453 PPI. Il dispose aussi des dernières technologies de protection des yeux avec la fonctionnalité PWM Dimming à 4 320 Hz et la certification TÜV Rheinland.

Un processeur puissant

Une autre innovation majeure du Magic 6 Pro est la présence du système de refroidissement ultra-large qui dissipe mieux la chaleur vers l’extérieur. C’est un point important compte tenu de la puissance de son puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, capable d’offrir des performances exceptionnelles en matière de jeu, de graphisme et autres fonctions AI. Le processeur est soutenu par un GPU Adreno 750, qui fonctionne sous Android 14 via l’interface MagicOS 8.0. Le Magic 6 Pro est disponible avec une capacité de stockage de 512 Go de principale (RAM) et 12 Go de stockage interne.

Un module photographique de pointe

Une autre amélioration importante concerne le secteur photographique. La résolution du capteur téléobjectif périscope est passée à 180MP. Ce dernier est combiné avec un objectif principal Super Dynamique Falcon de 50MP avec ouverture auto- ajustable et une stabilisation optique (IOS) ainsi qu’une caméra ultra-grand angle jusqu’à 122° de 50MP. La caméra frontale a également été améliorée puisqu’on retrouve une caméra selfie de 50MP Ultra-HD et une caméra 3D.

Une batterie économe et plus longue durée

Honor a également travaillé sur la performance et l’amélioration de l’autonomie de l’appareil. En effet, la batterie utilisée est une batterie en silicium-carbone 2ème génération de 5 600 mAh dotée d’une puce d’alimentation améliorée et d’un système de gestion d’énergie HONOR E1, ce qui lui permet de mieux fonctionner dans des conditions météorologiques extrêmes et particulièrement par temps froid. La batterie prend en charge la charge rapide filaire HONOR SuperCharge de 80W et la charge rapide sans fil de 66W.

Tablette HONOR Pad 9 : une technologie innovante et de haute qualité

Honor a poursuivi les annonces matérielles liées à son événement Mobile World Congress 2024 du 25 février 2024 à Barcelone avec l’annonce de la nouvelle tablette HONOR Pad 9. Cette dernière présente diverses innovations, qui ne concernent pas uniquement son cadre métallique gris brossé élégant. Elle est équipée d’un grand écran 2.5K de 12.1 pouces avec une technologie protection des yeux et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette innovation sera clairement soutenue par son processeur à haute performance Snapdragon 6 Gen 1 gravée en 4 nm et sa batterie puissante de 8 300 mAh, qui prend une charge rapide de 35W. Ceci est accompagné par 16 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. L’innovation fait aussi référence à une amélioration acoustique immersive grâce à un nouveau système audio.

Conclusion: Honor Magic 6 Pro + HONOR Pad 9: la combinaison parfaite

Le smartphone Magic 6 Pro est résistant à la poussière et à l’eau grâce à l’indice d’imperméabilité IP68. Il débarque en Europe dans des nouveaux coloris attrayants : «Epi Green » et « Black ». La tablette HONOR Pad 9, elle, dispose de huit haut-parleurs bidirectionnels, d’une suppression active du bruit de fond et d’une autonomie allant jusqu’à 13 heures. Mais grâce à un coupon d’une réduction de 130 €, vous pouvez acheter le HONOR Magic 6 Pro à seulement 1 169,90€. Les sorties du Magic 6 Pro et du HONOR Pad 9 sont désormais lancées. Vous pouvez officiellement profiter de ce super combo et bénéficiez de deux nouveautés très convoitées de Honor au prix d’un. Dépêchez-vous et procurez-les dès maintenant puisque l’offre est proposée pour une durée limitée.