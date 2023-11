Est-Ce Mauvais De Dormir à Côté De Son Téléphone Portable ?

Beaucoup de spéculations non fondées circulent sur le méfait de mettre un téléphone portable à côté de son lit. Apparemment, dormir avec ou à côté de son smartphone semble être mauvais pour le cerveau notamment à cause de mauvaises influences des radiations. Ce qui suscite de nombreuses inquiétudes. Mais est-ce vraiment le cas ? Nous allons tenter de démêler le vrai du faux dans cette allégation.

Quels sont les effets de dormir avec votre téléphone à côté de votre lit ?

De nombreuses personnes gardent leur téléphone sur leur table de chevet parce qu’elles s’en servent comme réveil. Or, lorsqu’un téléphone portable est allumé, il émet des radiofréquences. Cela ne s’applique pas seulement aux téléphones mobiles, mais à tous les appareils électroniques. D’après quelques théories qui circulent, le fait de dormir avec un téléphone peut entraîner le cancer, la maladie mentale ou encore une diminution de la fertilité. C’est pourquoi il est recommandé de garder son téléphone portable à une certaine distance du lit afin de réduire l’exposition aux radiations et les risques sanitaires qui y sont associés.

Mais est-ce légitime ?

Un téléphone portable allumé émet effectivement des ondes électromagnétiques, mais ce rayonnement est négligeable. Dans ce cas, il n’existe aucune preuve fondée sur l’effet néfaste du smartphone lorsqu’il est posé à côté du lit pendant la nuit. Ce qui porte préjudice et crée des inquiétudes est plutôt le rayonnement émis lorsque l’appareil se trouve à courte distance, comme lorsque vous passez un appel téléphonique trop longtemps ou lorsque le téléphone se colle contre votre oreille et chauffe. Dès lors, nous ne connaissons pas encore le risque exact, surtout pour une utilisation intensive pendant des années. Mais mieux vaut toujours prévenir que guérir.

Peut-on dormir à côté d’un smartphone ?

Dormir avec un smartphone posé sur la table de chevet reste pour l’instant un sujet de recherche. S’il est allumé, vous vous laissez distraire plus facilement en consultant vos e-mails ou vos réseaux sociaux et pouvez donc souffrir de problèmes de sommeil dû à la lumière bleue émise par l’écran. Sinon, vous pouvez aussi vous procurer d’un appareil doté d’un filtre de lumière bleue ou mieux encore, utiliser un smartphone tel que le Honor 90 Lite, qui est doté d’un écran avec mode confort des yeux grâce à la technologie de gradation dynamique, la technologie anti-scintillement et l’affichage nocturne circadien pour améliorer la qualité de sommeil et soulager la fatigue oculaire.

Vous pouvez également activer le haut-parleur ou utiliser un écouteur filaire pour éviter d’utiliser le téléphone mobile à l’oreille. En revanche, avec les enfants et les jeunes, qui absorbent beaucoup plus les rayonnements du téléphone, il faut limiter leur exposition avec les écrans : 1 heure pour les enfants de moins 10 ans et 2 heures pour les adolescents. Enfin, la protection la plus simple serait bien entendu de bannir le téléphone portable de la chambre ou du moins l’éteindre ou le mettre en mode avion. Dans ce cas, le risque d’exposition radioactive est nul. Et même si vous devez absolument recharger votre smartphone au lit, la distance reste la meilleure protection.

En conclusion

