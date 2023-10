Quelle Cigarette électronique Pour Les Débutants ?

Quelle est la meilleure cigarette électronique pour commencer à vapoter ? Telle est la question que l’on se pose avant de prendre sa toute première vape. Le monde de la cigarette électronique est vaste, c’est normal qu’on s’y perd un peu. Cet article va vous éclairer un peu sur les différents vaporisateurs qui existent sur le marché afin de vous aider à choisir votre première cigarette électronique.

Quelle e-cigarette pour débuter la vape ?

Le monde du vapotage est très fascinant. Cependant, entrer dans cet univers peut être déroutant. Souvent, quelques indications et informations entre un modèle et un autre peuvent changer votre perception. Dans tous les cas, investir une grosse somme dès le premier achat n’est pas conseillé. L’essentiel est de trouver le bon produit qui peut faciliter votre transition du tabac vers la vapoteuse. Pour cela, différents modèles de vapes pour débutants sont disponibles sur le marché.

Les stylos vape

Démarrez par le plus classique et le plus simple. Petits, légers et compacts, les stylos vape sont conçus aussi bien pour ceux qui débutent dans le vapotage que les vapoteurs expérimentés qui préfèrent des e-cigarettes confortables et fonctionnels à emporter partout et pour toutes les occasions. En effet, la forme et la conception de l’appareil sont quasi-identiques à une cigarette classique de sorte à garder le mimétisme avec une cigarette ordinaire, ce qui facilite votre transition au tout début.

Le e-cigarette « box »

Ce kit de démarrage est composé de deux parties :

Une batterie de forme carrée, avec la possibilité de la charger via un USB type C ou de la remplacer entièrement par une autre.

L’atomiseur ou le clearomiseur qui contient la résistance interchangeable et le réservoir pour contenir le liquide de vapotage.

L’avantage de ce kit complet est qu’il est entièrement intuitif et il est possible de régler la puissance de délivrance de la vapeur et le dosage de la nicotine.

Les Pods mod

Ce type de e-cigarette est également petit, léger et confortable à utiliser. Contrairement aux stylos vape, ils sont puissants et ses fonctionnalités sont plus avancées. Il comprend la tête (le Pod) qui contient à la fois l’atomiseur et le réservoir pour contenir le liquide. L’autre partie s’agit de la batterie (le mod). Il existe différents types de pod mod. Selon le mode d’activation, vous avez le choix entre les pods mod automatiques et manuels avec bouton. Il existe également le pod mod à système fermé avec cartouche intégrée et pré-chargée, qui une fois épuisée, doit être remplacée. Enfin, il y a le pod mod à système rechargeable, qui permet de recharger la cartouche avec du e-liquide dès qu’elle est épuisée.

La cigarette électronique all-in-one (AIO)

C’est la dernière tendance en matière de vape électronique. Contrairement à l’e-cigarette classique dans laquelle les composants tels que la batterie et l’atomiseur sont séparés, ceux des e-cigs AIO sont assemblés en une seule unité. En plus de son prix raisonnable, la cigarette électronique AIO est à la fois légère, compacte et facile à manipuler.

Les vapes jetables

La cigarette electronique jetable est l’une des options les plus confortables et sans tracas pour débuter à vapoter. Avec cette cigarette à usage unique, il n’est pas nécessaire d’acheter des composants séparés ou d’apprendre à remplir le réservoir et encore moins à changer les pièces comme dans le cas des autres types de e-cigarettes. En effet, cette cigarette prêt à l’emploi contient déjà une batterie, un reservoir et un e-liquide aromatisé avec ou sans sels de nicotine, qui durent un certain nombre de bouffées.

Pour ceux qui souhaitent arrêter de fumer et de basculer dans l’univers de la vape, nous espérons que ce guide peut leur aider à mieux comprendre l’e-cigarette et à trouver leur première cigarette électronique en fonction de leurs besoins personnels, sans trop se ruiner.