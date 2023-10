Pourquoi Opter Pour La Cigarette électronique Et Le E-Liquide De Relx ?

Envie de renoncer définitivement à la cigarette classique et de passer le cap du vapotage ? La solution est à votre portée. Elle se tient en une main, ne pèse que 18 grammes et elle a un nom : RELX. Les cigarettes électroniques proposées par RELX promettent une transition facile et en douceur du tabagisme vers le vapotage.

Quelle est la devise de RELX Super Smooth ?

RELX Super Smooth est née de l’engagement de plus de 100 scientifiques via 76 tests et ajustement sensoriels à redonner un nouveau sens et un nouveau goût aux cigarettes électroniques afin d’offrir aux vapoteurs une expérience utilisateur optimale et de rendre la séance de vapotage la plus agréable et la plus relaxante possible.

Pourquoi choisir les e-cigarettes de RELX ?

Les e-cigarettes RELX sont légères et compactes d’à peine 18 grammes. Elles font parties des vapes les plus compactes en ce moment. La vape se tient confortablement dans la main et trouve sans problème sa place dans la poche ou dans un petit sac. La e-cig RELX se démarque également par sa conception chic, tout en finesse et sans fioritures. L’embout ergonomique s’adapte parfaitement à nos lèvres.

RELX ne lésine pas non plus sur la qualité des matériaux et la performance de ces produits. En effet, les e-cigarettes RELX sont conçues dans un laboratoire de pointe par les meilleurs chercheurs du monde. Avec un corps en aluminium et en plastique Tritan de première qualité, les e-cigarettes RELX font bonne impression et donnent un effet solide, sûr et stable. Sa conception innovante Labyrinthe anti-fuite à onze couches structurelles prévient les fuites et la condensation. Une fonction contre le court-circuit et la surchauffe est également intégrée dans les dispositifs RELX.

Que sont les produits RELX ?

Les e-cigarettes RELX sont disponibles en deux catégories :

La gamme RELX Infinity

Techniquement parlant, les cigarettes électroniques RELX Infinity sont dotées des dernières technologies. De couleur noir, pastel et argenté, leur design aérodynamique Air Boost couplé à la technologie Active-Steam Pro permet d’obtenir une vapeur abondante, puissante, riche, constante et toujours à la bonne température. L’e-cigs RELX Infinity propose jusqu’à 400 bouffées. Grâce à sa fonction vibration SmartPace, l’appareil se met à vibrer en cas d’usage excessif. Elles sont alimentées par une batterie d’une puissance de 380 mAh. La RELX Infinity offre une grande autonomie via le système à double charge avec port USB-C symétrique ou le boîtier de recharge Infinity. Aussi, la batterie est à nouveau prête à l’emploi après seulement 45 minutes de charge.

La gamme RELX Essential

La gamme de e-cigarettes RELX Essential disponible en noir, blanc et violet néon reprend les mêmes caractéristiques que la gamme Infinity à savoir le design Aérodynamique Air Boost, la vapeur active Pro et le voyant lumineux. Contrairement à l’Infinity, l’Essential dispose d’une batterie de 350 mAh qui dure jusqu’à 360 bouffées. Le chargement ne prend que 40 minutes environ à l’aide d’un câble de chargement micro USB-C. En revanche, il n’y a pas de fonction vibration SmartPace et encore moins un système de double charge ni de protection contre le court-circuit. RELX propose également une large sélection de puff et de kits de démarrage « classique » pour commencer la vape dans les meilleures conditions.

Les e-liquides RELX

RELX propose deux dosages de e-jus appelés RELX Pod et RELX Pod Pro. Ils sont composés d’une large gamme de saveurs. Ils sont disponibles en dosages de 18 mg/ml, de 9 mg/ml de sels de nicotine et sans nicotine pour répondre aux goûts de tous les vapoteurs. Les dosettes RELX Pod Pro se distinguent par leur conception anti-fuite et la technologie de chauffage avancée pour garder le liquide à la bonne température. Elles comprennent les saveurs menthol citron, banane caramélisée, fruits des bois, myrtille, tarte au citron et de tabac blanc. Les e-liquides RELX Pod, en revanche, incluent la mangue, la pastèque, la framboise et le menthol plus, le raisin acidulé, la myrtille, le cola, le tabac classique et l’orange pétillante.

RELX offre une vaste sélection de e cigarette adaptée à tous les styles de vapotage. Les deux gammes Infinity et Essential sont incroyablement élégantes et légères. Grâce à leurs avancées technologiques, elles produisent suffisamment de vapeur et une bouffée agréable. Avec les liquidpods RELX Pod de différentes saveurs, vous trouverez sûrement le e-liquide parfait qui répond à vos besoins.