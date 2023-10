Gardiens de but célèbres du Bayern Munich

Le Bayern Munich, l’un des clubs les plus prestigieux d’Allemagne et d’Europe, a vu passer beaucoup de gardiens de but célèbres au fil de son histoire. Les fans de ce club peuvent placer paris sportifs de 1xBet sur les matchs auxquels Bayern Munich participe.

Voici quelques-uns des gardiens de but les plus renommés du Bayern Munich :

Oliver Kahn qui a passé la majeure partie de sa carrière au club, de 1994 à 2008, et qui a remporté de nombreux titres, dont la Ligue des champions et plusieurs championnats de Bundesliga ;

Sepp Maier qui a été une légende du Bayern Munich des années 1960 et 1970. Il a joué pour le club de 1962 à 1980 et a remporté trois titres de la Ligue des champions ainsi que de nombreux titres de Bundesliga ;

Jean-Marie Pfaff qui a été le gardien de but belge de 1982 à 1988. Pendant son séjour au club, il a remporté plusieurs titres de Bundesliga et une Coupe de l’UEFA.

Le parcours d’Oliver Kahn et son évolution pro

Oliver Kahn a commencé son chemin professionnel au Karlsruher SC en 1987. Il a ensuite rejoint le Bayern Munich en 1994.

Au Bayern Munich, Kahn est devenu une figure emblématique du club, passant la majeure partie de sa carrière au sein de l'équipe bavaroise. Il a été le gardien de but titulaire du Bayern pendant plus de 14 ans, de 1994 à 2008. Il a fait ses débuts internationaux en 1995 et a joué un rôle important dans l'équipe qui a atteint la finale de la Coupe du Monde de la FIFA en 2002.

Quelques informations sur Sepp Maier et Jean-Marie Pfaff

Le gardien de but Sepp Maier a joué pour le Bayern Munich tout au long de sa carrière de 1962 à 1980.

En ce qui concerne l'autre gardien de but célèbre, Jean-Marie Pfaff, il faut noter qu'il a débuté en 1972 avec le club de Beveren. Il a passé ici dix ans, après quoi il est devenu membre du Bayern Munich. Après une carrière réussie dans le Bayern Munich (de 1982 à 1988), il a aussi joué pour Lierse (de 1988 à 1989) et Trabzonspor (de 1989 à 1990).