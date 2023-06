Le pantalon cargo est un vêtement polyvalent et tendance qui peut s’adapter à différents styles et occasions. Il se caractérise par ses poches latérales, souvent à rabat, qui lui donnent un aspect pratique et décontracté. Mais comment choisir le pantalon cargo homme qui vous convient le mieux ?

Déterminer la coupe qui vous va le mieux

Il existe différents types de coupes pour les pantalons cargo, allant du slim au large. La coupe slim est plus ajustée et met en valeur la silhouette, tandis que la coupe large est plus ample et offre plus de confort.

La coupe que vous choisissez dépend de votre morphologie, de votre style et de l’effet que vous souhaitez créer. Si vous avez des jambes fines, vous pouvez opter pour une coupe slim qui les souligne. Si vous avez des jambes plus musclées, vous pouvez préférer une coupe large qui les dissimule.

Choisir la couleur qui vous correspond

Les pantalons cargo se déclinent dans une variété de couleurs, allant des tons neutres aux couleurs vives. La couleur que vous choisissez dépend de vos goûts personnels, mais aussi de l’occasion et de la saison.

Par exemple, si vous cherchez un pantalon cargo pour le travail, vous pouvez opter pour une couleur sobre comme le noir, le gris ou le beige. Si vous cherchez un pantalon cargo pour le week-end, vous pouvez oser une couleur plus flashy comme le rouge, le vert ou le bleu.

L’associer avec les bons vêtements et accessoires

Le pantalon cargo peut se porter avec différents types de vêtements et d’accessoires, selon le style que vous souhaitez adopter. Si vous voulez un look casual, vous pouvez associer votre pantalon cargo avec un t-shirt uni, une veste en jean et des baskets.

Si vous voulez un look plus chic, vous pouvez associer votre pantalon cargo avec une chemise blanche, un blazer et des chaussures de ville. Quel que soit le look que vous choisissez, veillez à respecter l’harmonie des couleurs et à éviter les surcharges.