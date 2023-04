Qu’y a-t-il de si spécial à propos de Honor Magic Vs?

Honor domine le monde des smartphones en proposant le smartphone de première classe avec les fonctionnalités et les logiciels les plus récents. Honor magic vs est le dernier combiné du Honor. Le téléphone contient une double caméra selfie, ce qui est la chose la plus spéciale à propos de la magie par rapport au dos en similicuir qui donne au téléphone portable une apparence supérieure. La version pliable est la demande de nombreuses personnes car elle fonctionne également comme une tablette. Cependant, le smartphone pliable Honor est en demande. Le Magic vs est le premier téléphone pliable de style livre à affronter les téléphones pliables de l’autre marque.

Lisez l’article pour savoir autre chose pour des éclaircissements supplémentaires sur ses éléments.

Éléments d’Honneur Magie vs:

Le langage de conception du magic vs est bien trop moderne et frappant. La gamme variétale est décalée. Les trois tons accessibles sont fascinants. Versus se décline en trois tons distincts, à savoir le cyan, l’orange clair et le noir foncé. Le corps est mince et mince et est considérablement plus qu’une merveille. Les éléments du corps mesurent 160,3 x 72,6 x 12,9 mm. Le spectacle OLED comprend un écran brillant que vous pouvez utiliser à la lumière du jour. Le taux de rafraîchissement de 90 Hz permet un toucher fluide et rapide. 87,9 % est le rapport écran/corps idéal.

La présentation vous surprendra et retiendra l’attention de tous. La proportion écran-corps est évaluée à 87,9 %. Le spectacle de but 720 x 1600 rend l’écran très net et splendide. Avec une luminosité de 260 PPI, l’écran est le plus clair même dans des conditions de faible luminosité. La capacité de pliage même sans aucun engrenage est tellement cool. Vous voulez un effondrement sans engrenage pour donner à votre téléphone un aspect extravagant. L’élément le plus remarquable du téléphone est son composant 5G. La vitesse du Web est également acceptable avec HSPA et LTE-A.

Les principaux avantages du smartphone sont un Web rapide et une programmation qui s’exécute rapidement. En supposant que nous discutions du cadre de travail du téléphone portable, vous devez vous concentrer car cela renforcera votre avantage. Il exécute le dernier Android 12 et, dans d’autres versions, il prend également en charge Android 13. Les processeurs informatiques Octa-core (Génération 2) et Adreno 730 rendent le logiciel à jour et premium. Les derniers Qualcomm SM8475 et Snapdragon 8 sont remarquables. Le processeur Octa-center garantit une exécution supérieure. Le Versus a une tonne de capacité et est très bien coordonné avec une grande RAM. Le mélange de 8/12 Go de RAM et de 256/512 Go de capacité de stockage du téléphone est merveilleux.

Il y a aussi la caméra. L’appareil photo à zoom optique de 54 mégapixels offrira une expérience époustouflante. Un appareil photo de 50 mégapixels est également implicite avec un appareil photo de 54 mégapixels. La caméra selfie est viable avec des caméras de 16 mégapixels. Les doubles caméras selfie avec des objectifs de 16 MP sont un élément unique en son genre.

Les charges rapides et la batterie longue durée permettent les conférences vocales et vidéo ainsi que le streaming longue distance. Le 66 W est responsable de la charge rapide. Vous pourriez être surpris que vous utilisiez la magie vs pendant au moins 85 heures. Vous pouvez vous contenter de décisions judicieuses ou diffuser pendant 85 heures d’affilée.

Dernières considérations:

Nous avons parlé des fonctionnalités et des caractéristiques que nous avons trouvées intéressantes et qui sont également connues des utilisateurs. Honor Magic vs est un téléphone portable polyvalent. Chaque composant du téléphone portable a fait l’objet de discussions approfondies.