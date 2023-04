Quel type de logiciel propose le Honor Magic 5 Pro?

Discutons de certaines choses sur le nouveau combiné Honor sorti le mois dernier. Le Honor Magic 5 Pro est un smartphone à considérer. Le Honor magic 5 pro offre une bonne gamme de RAM et de stockage interne, un objectif d’appareil photo de qualité supérieure et une apparence luxueuse. Il y a beaucoup plus à discuter dans le smartphone.

Le smartphone a obtenu un battage médiatique extraordinaire en France en raison de ses fonctionnalités de qualité supérieure. De plus, le prix du smartphone est assez abordable. Dans cet article, nous allons chasser les qualités du logiciel vedette du Honor magic 5 pro.

Qualités en un coup d’œil:

Écran de 6,81 pouces

Jeu de puces Qualcomm Snapdragon 8

Une batterie 5100mAh

Charge filaire 66 W

Appareil photo triple 50 MP

Bluetooth 5.2

4 variantes de stockage

Merveilleux types divers

Écran OLED LTPO

Module de caméra attrayant

Spécifications détaillées:

Honor magic 5 pro offre une configuration 5G, ce qui suggère que vous pouvez effectuer des téléchargements rapides et naviguer rapidement. L’appareil dispose également de Bluetooth 5.2, ce qui suggère que vous pouvez interagir avec un certain nombre d’appareils compatibles Bluetooth, notamment des écouteurs, des haut-parleurs et des montres intelligentes. Le gadget a également NFC, ce qui signifie que vous pouvez l’utiliser pour des versements sans contact.

L’écran offre des couleurs 1B avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un écran lumineux HDR10 +, 1800 nits, un écran OLED LTPO avec un écran de 6,81 pouces. Honor a également une prospérité générale, avec un obscurcissement PWM à 2160 Hz, une réduction de la lumière bleue et des fonctionnalités Circadian Night Show pour éviter les interférences de sommeil. L’écran affiche un rapport de 19,5: 9 avec 1312 x 2848 pixels qui sont d’ailleurs les fonctionnalités que vous aimez dans une cellule.

La caméra est également un élément champion que vous aurez. Le gadget a un arrangement à trois caméras à l’arrière, qui intègre un appareil photo essentiel de 50 MP, un appareil photo périscope de 50 MP et un appareil photo super large de 50 MP. Le gadget dispose également d’une caméra selfie de 12 MP, qui prend des selfies de premier ordre. Vous pouvez prendre d’excellentes photos en utilisant Honor Magic 5 Pro.

Votre téléphone est en sécurité avec son système de sécurité. Le magic 5 Pro a une gamme de points forts en matière de sécurité, incorporant un scanner d’empreintes digitales unique et une reconnaissance faciale. Le scanner d’empreintes digitales est rapide et délicat, ce qui implique que vous pouvez ouvrir votre téléphone rapidement. Personne ne peut oser toucher votre smartphone tant qu’il n’a pas réussi à relever vos empreintes digitales.

Sur le côté supérieur avant se trouve un haut-parleur grillé à côté d’un blaster IR pour contrôler différentes machines et gadgets avec votre téléphone. A sa base se trouvent un autre haut-parleur barbecue, une plaque double carte SIM et un port USB-C. Honor n’a pas baissé les haut-parleurs; il est possible que; il utilise des haut-parleurs complets sur le dessus et la base pour offrir un son de système audio au lieu de choisir d’utiliser un écouteur comme d’autres marques. Ils obtiennent distinctement même à des niveaux de volume élevés. Leur position implique également que gêner le son avec votre main tout en regardant des enregistrements ou déconner est beaucoup plus gênant.

Dernières considérations:

Cependant, Honor est un pro pour fournir les meilleurs smartphones et autres gadgets. Honor magic 5 pro en fait également partie, offrant des qualités que quelques-uns peuvent battre. L’article décrit les spécifications de base du smartphone que tout le monde doit connaître.