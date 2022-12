Comment se lancer dans la collection de disques vinyle ?

C’est un fait : le vinyle s’offre une seconde jeunesse en France. Il s’en est vendu plus de 5,6 millions en 2021 contre 4,5 millions exemplaires en 2020 et environ 1,8 million en 2016. Générant près de 79 millions d’euros la même année, il clôture le top 3 des sources de revenus du marché de la musique, derrière le streaming par abonnement ainsi que les CD. Le succès fulgurant des disques vinyle renvoie d’une part à un goût marqué de certains amateurs pour les articles vintage. D’autre part, il s’explique par l’envie des mélomanes de « consommer » de façon plus authentique la musique. Vous êtes sur le point de vous adonner aux plaisirs de ces disques vintage en devenant collectionneur ? Il existe des informations importantes à connaître avant de sauter le pas.

Commencez avec une platine de base

Bien avant de vous lancer dans la collection de vinyles, vous devez bien évidemment faire l’acquisition d’une platine vinyle de qualité. Il est recommandé de commencer avec un modèle plus basique. Ce dernier vous accompagnera dans vos premiers pas dans cet univers passionnant et il ne manquera pas de faire de votre première expérience une réussite. De plus, une platine de base se révèle financièrement intéressante. Elle vous fera profiter pleinement de ce côté chaud, organique, vivant et dynamique qui caractérise les musiques enregistrées sur les vinyles.

Au moment de l’achat, faites-vous accompagner par un proche ou un collègue qui s’y connaît parfaitement en matière de platines. Cette personne saura vous orienter vers le bon modèle pour un collectionneur débutant et qui entre dans vos moyens. Puis, au fur et à mesure que votre collection évolue et que vous gagnez en expérience, vous pourrez opter pour des platines plus sophistiquées.

Où trouver des vinyles de qualité ?

La souscription d’un abonnement box vinyle peut s’avérer une option judicieuse. En effet, l’avantage des box vinyle réside dans le fait qu’un tel abonnement vous permet de recevoir mensuellement un disque collector. Celui-ci est en édition limitée, c’est-à-dire pressé spécialement pour vous. Il peut s’agir d’un disque réédité, d’un vinyle récent, d’un album ou d’une compilation de musiques (tous genres confondus) qui vous sont encore inconnues et qui ont été sélectionnées minutieusement par de grands passionnés.

Il faut savoir que votre fournisseur de box vinyle travaille exclusivement avec des distributeurs et des labels indépendants. Il dispose de toute une panoplie de références qui se mettent à jour régulièrement. Il s’efforce toujours afin de trouver des œuvres musicales et des albums susceptibles de faire votre bonheur. Au cas où un vinyle ne vous plairait pas, alors vous pouvez l’échanger en amont de l’expédition. Quoi qu’il en soit, souscrire un abonnement box vinyle, c’est faire le choix de :

faire de magnifiques découvertes tous les mois,

enrichir vos connaissances musicales,

développer le plus possible votre collection.

Parallèlement à votre abonnement, vous pouvez aussi compléter votre collection avec la discographie de vos artistes préférés au rythme que vous souhaitez. Cependant, ne faites vos achats qu’auprès des vendeurs réputés et justifiant d’une certaine ancienneté dans le domaine.

Protégez votre collection en la stockant dans un environnement propre

Puisqu’une collection de vinyles est précieuse, vous devez apporter un soin particulier à sa protection. Il est recommandé de la placer dans une pièce qui n’est ni trop humide ni trop chaude et dont la température est constante toute la journée. Notez que les vinyles sont très sensibles à l’humidité, aux températures extrêmes et aux fortes variations de température. Puis, assurez-vous que votre collection n’est pas directement exposée au soleil et que la pièce est toujours dans un excellent état de propreté.

Pensez par ailleurs à investir dans un accessoire conçu spécialement pour accueillir en toute sécurité les disques vinyle. Chacun de ces derniers se doit d’être stocké à la verticale pour éviter qu’il ne se déforme avec le temps. Il est également dans votre intérêt de protéger la pochette de tous vos vinyles avec une pochette transparente en plastique.