Offrir une cigarette électronique comme cadeau de noël

Noël approchant à grand pas, vous recherchez un cadeau spécial qui fera plaisir à un proche fumeur ou vapoter. Et si vous optiez pour une cigarette électronique ? De toutes les idées de cadeau de Noël pour fumeur, c’est sans doute l’une des meilleures à laquelle vous puissiez penser.

Liant parfaitement l’agréable à l’utile, une e-cigarette ne laissera indifférent aucun vapoteur et fera une excellente solution pour accompagner les efforts de vos proches qui ont à cœur de réduire leur consommation de cigarette classique.

Découvrez ce qui fait de la cigarette électronique un cadeau de Noël idéal pour un fumeur. Vous pourrez ensuite dénicher le meilleur pack à offrir chez BLU, le grand spécialiste des e-cigarettes.

Ce qu’est une cigarette électronique et comment ça fonctionne ?

Si vous découvrez la cigarette électronique, vous voulez certainement savoir ce qu’elles sont pour mieux comprendre le cadeau que vous envisagez d’offrir à vos proches.

La cigarette électronique (e-cigarette) ou vapoteuse est tout simplement un petit appareil électronique qui sert à faire chauffer des liquides aromatisés. Elle est le résultat de recherches et d’innovations tendant à offrir une alternative moins nocive que les cigarettes classiques pour accompagner les personnes qui souhaitent arrêter avec le tabac.

Le dispositif révolutionnaire est constitué de 3 éléments : la batterie rechargeable, la résistance et l’atomiseur ou clearomiseur qui fait office de réservoir e-liquide. En pratique, la batterie fournit l’autonomie et génère l’impulsion électrique qui va chauffer la résistance. Cette dernière va à son tour transmettre la chaleur au clearomiseur contenant les arômes sous forme d’e-liquide, générant la vapeur qui sera inhalée par le vapoteur.

Il n’y a donc pas de tabac, encore moins de combustion avec une e-cigarette. Les saveurs varient selon les arômes (naturelles ou artificielles) utilisées dans les e-liquides et peuvent être totalement dépourvues de nicotine ou en contenir à très faible dose.

Pourquoi une cigarette électronique est un excellent cadeau de noël pour un fumeur ?

Une cigarette électronique peut être une bonne idée de cadeau pour Noël, notamment si l’accessoire est destiné à un proche fumeur souhaite en finir avec le tabac. Lui offrir une e-cigarette serait alors un beau geste pour l’encourager à réduire sa consommation de cigarette classique et l’accompagner vers l’arrêt du tabac.

Considérant qu’une e-cigarette n’utilise ni tabac ni de combustion et qu’elle est 95 % moins nocive qu’une cigarette traditionnelle, votre cadeau représentera autant de chance pour son bénéficiaire d’éviter les maladies favorisées par le tabagisme et préserver sa santé.

En plus d’être moins nocives pour la santé, les cigarettes électroniques ont l’avantage d’être pratiques et faciles à utiliser grâce à leur conception ergonomique et raffinée. Elles sont surtout plus économiques.

Les variétés d’arômes e-liquides permettent de reproduire ou compléter le goût naturel du tabac et peuvent contenir différents dosages de nicotine pour s’adapter aux habitudes et besoins de chaque utilisateur.

Enfin, la cigarette 2.0 est un accessoire qui ne laissera indifférent aucun vapoteur et fera un excellent objet lifestyle pour les hommes qui fument.

Trouvez le cadeau de Noël parfait dans la gamme d’e-cigarette de BLU

Vous êtes convaincus par les atouts l’e-cigarette comme cadeau, mais en raison de la multitude des marques et modèles disponibles, vous ne savez par où commencer ? Ne cherchez plus loin ! Trouvez le meilleur appareil dans l’offre spéciale de kit e-cigarettes Blu. La marque est leader dans la fabrication de cigarettes électroniques de dernière génération et extrêmement simples à utiliser.

Elle propose actuellement 3 appareils dans sa gamme d’e-cigarettes répondant aux besoins de chaque catégorie de vapoteur : MyBlu, Blu 2.0 et Blu Pro. Chaque modèle est livré avec un kit de démarrage complet et des capsules d’e-liquide dédiées pour faciliter la recharge.

Les appareils sont enfin accompagnés d’une large sélection de saveurs e-liquide en flacon de haute qualité à essayer pour le plus grand bonheur des vapoteurs.