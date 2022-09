Le magnésium est un élément minéral essentiel pour le bon fonctionnement de l’organisme. Il est particulièrement recommandé aux sportifs en raison de leur activité physique qui consomme beaucoup d’énergie.

L’intérêt des compléments alimentaires à base de magnésium

Le magnésium intervient dans plus de 325 réactions enzymatiques dans le corps. Il participe notamment à l’amélioration de l’activité cardiaque et du métabolisme osseux. En effet, selon certaines études, le magnésium a un effet protecteur des artères. Il régule donc le rythme cardiaque. Par ailleurs, il permet aux muscles de se détendre correctement. Chez les sportifs, le magnésium joue un rôle important dans la production d’énergie fournie par le processus d’anaérobie et d’aérobie.

Les sportifs peuvent compter sur un certain nombre de compléments alimentaires à base de magnésium pour améliorer et maintenir leurs performances athlétiques, car ils réduisent l’accumulation d’acide lactique dans le corps. Ils permettent également de vite récupérer après les séances d’entraînement qui épuisent souvent le système neuro-musculaire. Ainsi, ils sont idéals pour les sportifs qui pratiquent la musculation.

À titre d’exemple, des spécialistes comme Nutripure proposent des compléments alimentaires bio sans gluten, sans caséine ni OGM. Le magnésium présent dans ces compléments alimentaires participe à la production de l’adénosine triphosphate qui est la principale source d’énergie de nos cellules.

Une carence en magnésium peut réduire la capacité musculaire d’un sportif et causer une perte en résistance et en explosivité. De plus, un taux de magnésium faible peut entraîner des crampes ou des contractures musculaires.

Intégrez du magnésium dans votre alimentation

Pour une alimentation riche en magnésium, le chocolat noir est l’aliment le plus connu. Cependant, il n’est pas le seul à être riche en magnésium. Vous pouvez également consommer des légumes verts à feuilles comme les choux ou les épinards. Les légumineuses sont une autre possibilité : haricots blancs, pois chiches, lentilles.

Par ailleurs, on peut retrouver du magnésium dans les oléagineux comme les noix et les amandes. Nous vous conseillons de consommer des céréales complètes comme le quinoa, le riz ou le sarrasin, car ils contiennent aussi du magnésium. De plus, n’hésitez pas à privilégier les bananes, les avocats et les kiwis. Enfin, pensez aux eaux minérales riches en magnésium.

Quel type de magnésium pour le sportif ?

Tous les types de magnésium présentent des avantages pour les sportifs. Néanmoins, pour bénéficier d’une meilleure contraction musculaire et d’un bon maintien de performance, le magnésium bisglycinate et malate sont recommandés.

Le magnésium bisglycinate

Le magnésium bisglycinate est l’une des formes qui possède la meilleure biodisponibilité sur le marché. Elle associe le magnésium et la glycine. Cette forme est très appréciée pour sa solubilité. La glycine permet, en effet, de diminuer le pH dans l’intestin grêle, ce qui améliore l’absorption de la molécule. De plus, le bisglycinate de magnésium est très doux pour l’estomac et le tube digestif. Il est donc fortement conseillé aux personnes actives.

Le magnésium malate

Le magnésium malate est issu de l’acide malique et il possède une biodisponibilité élevée. Cette forme de magnésium respecte la sensibilité de la paroi des intestins. Elle protège également les reins et facilite le nettoyage du côlon. Le magnésium malate est recommandé en cas de problème de fatigue excessive. L’acide malique présent dans ce magnésium joue un rôle déterminant dans la production d’énergie et la synthèse de l’ATP.