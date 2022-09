Vous êtes une personne qui est fascinée par le monde de la technologie et du développement, et vous aimez suivre toutes les nouveautés qui sont produites par les grandes entreprises dans ce domaine. Les téléphones portables ne sont plus comme autrefois, de simples appareils avec lesquels vous pouvez émettre des appels. Mais ils sont devenus des outils indispensables à la vie de tous les jours. Certains modèles arrivent néanmoins à se faire rapidement remarquer et acquièrent une renommée de plus en plus croissante, comme c’est le cas du modèle Honor 70

Présentation globale :

L’entreprise Honor est une entreprise dont le secteur d’activité concerne principalement les appareils électroniques destinés à la télécommunication comme les téléphones portables. Elle en produit de différents modèles comme le célèbre Honor 70.

Lorsque vous voyez ce téléphone vous allez penser qu’il s’agit d’un simple smartphone comme les autres, sauf qu’en réalité c’est un appareil avec des fonctions et des options très développées. Sur le plan de l’aspect extérieur, ce modèle est plutôt neutre, ce qui vous permet de l’adapter à toutes les tenues que vous portez pour aller au travail ou dans votre vie personnelle.

3 différentes teintures sont disponibles : Le noir bien évidemment, avec une couleur qui s’appelle Midnight Black, cette dernière rajoute de la valeur et du style au téléphone, la seconde est la teinture argent, avec sa surface luisante sous la lumière et son aspect géométrique très en vogue, et enfin un ton de vert qui s’appelle Emerald Green, et qui lui-aussi, adopte le principe de la sobriété mais avec une touche de peps. Les clients ont donc l’embarras du choix.

Propriétés techniques de l’appareil :

Commençons d’abord par parler des performances énergétique du modèle Honor 70 smartphone. Alors ce dernier est muni d’une batterie qui vous réduit de façon considérable le temps de charge ainsi qu’une longue longévité, vous n’aurez pas à la recharger chaque 2 heures contrairement à d’autres appareils. Cette batterie a une grande capacité de 4800mAh. Tandis que la SuperCharge est également d’une valeur très avancée de l’ordre de 66 W.

Si vous aimez prendre des photos bien nettes pour mémoriser chacun de vos précieux instants, ce modèle fera largement l’affaire avec une caméra 54Mp, d’une haute sensibilité, ainsi qu’une valeur de 50MP pour l’appareil photo principal qui possède d’ailleurs un Ultra Grand Angle. Enfin, un capteur de profondeur de champs apporte encore plus de sophistication à l’appareil, ce dernier est d’une valeur de 2Mpx. Une autre option très intéressante que vous pouvez avoir avec le modèle Honor 70 smartphone est le mode Solo Cut.

Vous aurez par conséquent la possibilité de sélectionner uniquement les éléments que vous souhaitez apparaitre dans vos prises. Enfin, Le display de cet appareil suit le reste des fonctions, et est très développé à son tour, il possède une fréquence de 120 HZ, plus de 1 milliard de couleurs, 6.67″ OLED, et DCI-P3 pour ce qui est de la gamme de couleur étendue 100%. Ce smartphone dispose aussi d’un large stockage qui est de 8+256G, et Snapdragon™ 778G Plus. Pas de panique, le prix de ce superbe téléphone sera réduit de 50 €, avec une offre pareille, vous allez gagner un super appareil, et votre poche vous dira un grand merci.