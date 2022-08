Comment se divertir de nos jours ? Les possibilités sont presque innombrables tant le monde du divertissement a pris une nouvelle tournure en proposant divers domaines d’activité. Le monde en ligne s’est lui aussi ouvert grâce aux technologies et a permis de remettre en avant certaines disciplines historiques comme le poker. Qu’il soit joué en ligne ou de manière plus classique, mais tout aussi agréable entre amis ou directement à des tables de jeu officielles, le poker est parfois pris très au sérieux par les joueurs. Si une telle chose est on-ne-peut-plus logique, il n’est pas toujours simple de vouloir franchir un palier dans sa pratique et surtout, de mettre les choses en place.

Mais au poker comme dans chaque activité de loisir, sportive, voire compétitive, il existe des astuces et des choses à mettre en place pour progresser et devenir un meilleur joueur. Sans plus attendre, nous vous offrons de précieux conseils pour vous améliorer au poker dans le futur…

Gagnez en endurance

Le poker est un sport, malgré ce que certains détracteurs peuvent affirmer haut et fort. Et comme dans chaque sport, une donnée est prépondérante, que l’on soit habitué à elle ou non : l’endurance. Elle apporte de la performance et permet notamment de rester lucide cartes en main durant plusieurs parties, pouvant parfois atteindre plusieurs heures de jeu.

Il ne faut absolument pas lésiner sur cette donnée et ne pas sous-estimer l’importance de l’endurance, même dans ce que l’on peut considérer comme une activité relativement calme. Le pouls a tendance à s’exciter lors des moments cruciaux, la lucidité intellectuelle et la prise de décision sont également des choses majeures qui établissent le cours d’une partie.

Pour gagner en endurance, l’idée est donc la même que pour d’autres activités sportives classiques. Il est important de prévoir plusieurs séances de course, de fitness ou de toutes autres actions mettant en avant l’aspect cardio ! On en ressent les bienfaits très rapidement et généralement, les résultats sont corrélés avec de telles initiatives…

La connaissance des règles

Jouer fréquemment n’est pas forcément synonyme d’une maîtrise totale des règles du poker, bien au contraire ! Cette idée est prouvée dans tous les sports, il arrive par exemple d’observer certains sportifs professionnels découvrir certaines règles au cours d’un match de football, de manière presque gênante, mais surtout, étonnante. Il faut donc faire preuve d’humilité et se dire que l’on peut toujours en apprendre plus !

Concernant les règles au poker, elles peuvent clairement vous faire franchir un palier et surtout, vous permettre de prendre le dessus sur vos adversaires, notamment en maîtrisant mieux qu’eux certaines subtilités de ce jeu de cartes aux premiers abords aisé, mais ô combien biscornu dans certains cas bien précis.

Vous devriez tout connaître par cœur et ne jamais être surpris sur la table ou durant le jeu en ligne. Au poker, la quinte flush est stupéfiante, mais vous devez absolument savoir, par exemple, que vous pouvez toujours être battu avec quelque chose de cet ordre entre vos mains. Faites en sorte de toujours connaître à la perfection le classement des mains afin de ne jamais vous sentir lésé au cours d’une partie.

Gardez une hygiène de vie impeccable

On ne peut être performant sans une hygiène de vie irréprochable. Une fois de plus, cette vérité générale s’applique à toutes les activités où l’on souhaite se montrer performant à un moment donné. Concernant le poker et pour ces mêmes raisons, il peut être intéressant de se fixer des horaires de parties à respecter, un certain nombre de parties effectuées chaque semaine ou tant d’autres choses et ce, que l’on joue en ligne ou de manière classique.

Le sommeil, c’est sacré !

Concernant l’alimentation et les horaires de coucher, elles rejoignent ce que nous avons présenté en préambule avec l’endurance. Ces données sont prépondérantes et se doivent d’être en phase avec les ambitions personnelles de chacun et donc, à mettre en place selon ses propres objectifs…