Le jeune Bad Boy Canadien est la nouvelle égérie de la marque Calvin Klein. Il sera le modèle des collections de sous-vêtements de la marque Américaine.

« Justin rejoint une longue liste de musiciens, mannequins, célébrités et icônes de la mode qui ont participé à nos campagnes internationales de publicité » a déclaré Calvin Klein

Vous pouvez le retrouvez dans le clip jouer de la batterie :

Pourquoi Justin Bieber ?

Comme on peut le voir dans cette vidéo un peu torride de 30 secondes, c’est bien le chanteur canadien Justin Bieber qui est le nouveau visage des sous-vêtements de la marque. Mais ce choix n’est-il pas une erreur ? C’est vrai que l’objectif de la campagne est de booster les ventes. Mais le public de la star est principalement constitué d’adolescents. La publicité peut donc être perçue comme déplacée.

Cependant, cela est tout autre. Le choix de Calvin Klein pour Justin Bieber est tout simplement financier. En effet, d’après Forbes, Bieber est l’une des stars les plus surexposées. Et à cause de cela, son pouvoir de vente est immense.

Bieber est une star qui peut tout vendre et il l’a prouvé ! Uniquement en 2014, il a fait 58 millions de dollars en étant l’égérie des marques de sacs, poupées, crèmes contre l’acné ou encore des rideaux de douche. En 2012, son parfum Girlfriend a été le plus vendu. En fait, Justin Bieber, en plus d’être un artiste, est une vache à lait. Donc, pas étonnant de le voir comme égérie de la nouvelle collection des sous-vêtements Calvin Klein. Espérons juste que ce pari risqué de la marque, porte ses fruits !

Calvin Klein : quelques faits intéressants sur la marque

Calvin Klein, c’est l’une des marques de mode américaines les plus connues de cette décennie. Âgée de 50 ans, elle est spécialisée dans tous les domaines de la mode. Cette entreprise à elle seule détient 56 % de part du marché en Amérique du Nord et 27 % en Europe.

C’est une marque créée en 1968 par le designer américain Calvin Klein. Il a lancé sa marque de mode éponyme d’un milliard de dollars, offrant aux Américains des vêtements de sport prônant le glamour, la sexualité et le minimalisme.

Mais depuis 1968, cette marque s’est largement diversifiée. En plus de la vente de la lingerie tendance Calvin Klein, l’entreprise fait aujourd’hui dans :

Le prêt-à-porter

Les parfums,

Le cuir

Les bijoux

Les accessoires de styles de vie

L’ameublement.

Aujourd’hui, vous pouvez même avoir de la lingerie féminine chez Calvin Klein. Cependant, en dehors des sous-vêtements, cette marque est plus connue dans la fabrication et dans la commercialisation des parfums. En effet, elle produit l’une des senteurs les plus vendues au monde : unisexe CK One. Son influence dans ce domaine est telle que Calvin Klein est la seule marque capable de rivaliser avec les grandes entreprises de la parfumerie en France.