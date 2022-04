Êtes-vous passionné de jeux d’argent ou aimez-vous juste le goût du risque ? Si oui, vous trouverez de quoi vous satisfaire sur les nombreux sites de pari accessibles aux joueurs. Cependant, faire le bon choix n’est pas chose aisée vu le nombre toujours croissant de concurrents sur le marché. Ces établissements de jeux d’argent proposent à leurs clients une multitude d’options de divertissement ainsi que de fascinantes promotions ou bonus. Quels que soient leurs goûts, besoins ou préférences, les parieurs trouveront leur plaisir sur les nombreuses marques de casinos existantes. Pour les joueurs recherchant toujours ce qui se fait de mieux, nous fournissons un top 5 des marques de casino les plus rassurantes et qui ne risquent pas de décevoir.

Vegas Plus Casino

Cet établissement de pari, comme l’indique son nom, est semblable à la ville de tous les vices et qui ne dort jamais. Son interface reflète cette fabuleuse cité à l’image des immeubles brillants de mille feux sous de puissants éclairages. Sur cette plateforme, vous vivrez une expérience riche, remplie de frisson et d’adrénaline comme si vous étiez à Las Vegas. C’est certainement l’une des raisons qui expliquent l’attirance des joueurs pour ce casino. Ce site de jeux en ligne offre un panel assez diversifié d’options de divertissement composé de machines à sous, de jeux d’arcade, de jeux live casino et de jeux de table. Vous y trouverez 2 336 titres en tout provenant d’éditeurs de confiance comme NetEnt, Yggdrasil, Pragmatic Play, iSoftBet et bien d’autres. Avec une licence obtenue de l’État de Curaçao, Vegas Plus Casino a commencé à exercer en 2018 et est dirigée par une société basée à Londres appelée Play Logia N.V.

Sur cette plateforme, le bonus de bienvenue qui vous est offert est réparti de la manière suivante : 100 % à hauteur de 250 € sur votre premier dépôt et 50 % à hauteur de 500 € sur le second. Le site dispose également d’une section VIP pour ses clients fidèles, et de diverses promotions permettant de garder les joueurs en haleine. Dans le club VIP, il y a 7 différents niveaux de statuts ayant chacun des avantages spéciaux et uniques. Quant aux promotions, vous avez droit à des tirages hebdomadaires, à des cashbacks, à des bonus sur tous les dépôts et à des offres de free spins. Sur un établissement de pari tel que Vegas Plus Casino, il est tout à fait normal de trouver des tournois capables de décerner des prix phénoménaux. En outre, les méthodes de paiement (VISA, Skrill, Neteller, Cashlib ou Master Card) utilisées sur ce site font partie des meilleures. Vous pouvez aussi contacter l’assistance clientèle du lundi au samedi par e-mail, live chat ou appel entre 18 h et 23 h 59 uniquement. La qualité du service client, la confidentialité de vos données, le délai de paiement et la sécurité de vos transactions sont autant d’aspects qui vous feront vous divertir longtemps sur Vegas Plus Casino.

Cresus Casino

Ce casino est la destination par excellence de nombreux joueurs, leur permettant de se détendre et de gagner de grosses sommes d’argent. Comme le sous-entend son nom, cette plateforme est inspirée de la civilisation romaine antique. Il s’agit de l’un des meilleurs sites de pari disponibles en ce moment sur le marché français et jouissant d’une popularité hors norme auprès des nombreux joueurs, car il se veut différent et innovant. La particularité de Crésus casino est qu’il vous propose une interface de jeu fluide, simple et facile à utiliser. En effet, contrairement à beaucoup de sites affichant tous leurs jeux, il a opté pour une présentation sobre de ses options de divertissement. En plus, il offre à ses clients un large éventail de productions constituées de machines à sous, de jeux en direct et de jeux de table. Ces derniers viennent de concepteurs de génie tels que Evolution Gaming, Yggdrasil, NetEnt, Pragmatic Play, Red Tiger, etc., et forment une ludothèque riche de plus de 1500 titres. L’établissement est détenu et géré par Annitak Ltd depuis 2014 grâce à une licence obtenue auprès de la commission de jeux de Curaçao.

Comme promotions, il vous propose un bonus à l’inscription de 150 % à hauteur de 300 €, des tournois en live, des jackpots journaliers sur les titres de Red Tiger, un happy Friday, un crazy mercredi, un bonus week-end, un carré VIP et un Drops & Wins sur les jeux de Pragmatic Play. Ce casino offre à ses clients des avantages uniques tels que des retraits rapides en 24 h, un des meilleurs services clients accessibles 7jrs/7 de 10 h-22 h par live chat ou mail et plus encore. De plus, vous pouvez y jouer de n’importe où, que ce soit sur un mobile comme le Google Pixel 6 ou un ordinateur et tenter de remporter les gros jackpots disponibles. La protection de vos données confidentielles est ici garantie par l’utilisation du protocole de sécurité SSL.

Tortuga Casino

Tortuga Casino est assez récent dans le monde des jeux d’argent, mais il a très vite su attirer bon nombre de joueurs. Il doit cet engouement à sa superbe interface inspirée de pirates, à sa plateforme fluide, à ses promotions et à sa palette de jeux assez diversifiée. Sur sa page d’accueil, vous verrez un magnifique paysage exotique et l’image d’un flibustier appelé capitaine Tortuga prêt à vous faire monter sur son navire pour une aventure palpitante couronnée de succès. Vous trouverez sur ce site de pari plus de 1500 jeux, dont des machines à sous, des versions Deluxe de Betsoft, des jeux avec croupiers en direct et des jeux de table. Tous ces titres proviennent de célèbres développeurs de logiciel en partenariat avec ce casino, dont Betsoft, Yggdrasil Gaming, Pragmatic Play, Play’N GO, iSoftBet, Playson, etc. Cette plateforme a débuté ses activités en 2020 sous une licence Curaçao et est gérée par Azurolongo N.V.

Ce site propose aux joueurs diverses promotions, bonus, programmes de fidélité et avantages VIP. Il y a par exemple le bonus de bienvenue au choix du Capitaine de 120 % à hauteur de 1200 € ou 400 € pour vous accompagner durant cette aventure. Vous avez aussi d’autres promotions comme celle du lundi, du jeudi (150 tours gratuits), du week-end Mystère, du club VIP ainsi que le tournoi Drops & Wins. Pour profiter de ces incitations, vous devez effectuer vos transactions au moyen des méthodes de paiement suivantes : Carte ou virement bancaire, Skrill, Neteller, et plus. Cependant la carte bancaire demeure la plus utilisée pour les paiements sur Tortuga. Par ailleurs, cet établissement ne néglige aucun effort pour faciliter le retrait de vos sous en une journée. Si vous avez du mal à profiter de ses offres, vous pouvez contacter l’équipe d’assistance professionnelle à votre écoute 7jrs/7 que ce soit via chat ou e-mail. Le site garantit la sécurité de vos données personnelles grâce à la technologie de cryptage SSL et vous assure des moments riches en divertissement.

Wild Sultan Casino

Il s’agit d’un des casinos sans dépôt les plus fiables du marché et accessibles aux joueurs français. Il a été lancé en 2015 par la compagnie The Luck Factory B.V sous la licence Curaçao lui permettant d’exercer comme établissement de jeux d’argent. Depuis ses débuts dans l’univers du pari virtuel, l’établissement cherche à combler les joueurs par la qualité de ses offres. Avec un thème inspiré de la mythologie arabo-perse, il dispose d’une grosse variété de titres (plus de 1 000 jeux) dont d’intéressants titres de roulette, de blackjack, de Live Casino, de machines à sous et d’autres jeux. Vous pouvez vous y rendre depuis votre smartphone, votre tablette de marque Xiaomi Pad 5 par exemple ou votre ordinateur. Cette plateforme ne propose que des options de divertissement provenant de fournisseurs de logiciel de renom tels que NetEnt, Betsoft, Play’N Go, Pragmatic Play, Playson, Yggdrasil, et bien d’autres.

Les transactions sont effectuées ici via des méthodes de paiement comme Visa, MasterCard, Paysafecard, NETELLER, etc. Cet établissement de pari accorde aux nouveaux clients inscrits un bonus de bienvenue de 100 % à hauteur de 500 € sur leur premier dépôt en plus de 20 free spins utilisables sur tous leurs jeux. De plus, ce casino offre aussi 3 différents jackpots cash intitulés Topaz, Jade et Saphire qui sont chacun soumis à des conditions d’éligibilité. Aux membres VIP de ce casino, sont offertes des conditions avantageuses et uniques proportionnelles à leur activité. Son service clientèle est professionnel et répond à vos besoins à tout moment. Le site est aussi doté d’une technologie de cryptage SSL 128 Bits lui permettant de protéger les informations confidentielles des joueurs. Les retraits s’y font en 24 h et cela constitue l’un des critères de choix de cette plateforme.

Casino Lucky8

Ce site de pari vous charme déjà par sa page d’accueil présentant une ville remplie de somptueux buildings ou gratte-ciels. Fort de ses graphismes de type anime ou cartoon, et de la signification du 8 associé à son nom, synonyme de porte-bonheur dans la mythologie chinoise, le casino Lucky8 est un des établissements les plus demandés par les joueurs de nos jours. Son objectif, fournir un service et du divertissement de qualité. Les nombreuses promotions et la riche ludothèque constituent le fer de lance de cette plateforme. Ses titres sont fournis par d’impressionnants développeurs de logiciel bien connus dans l’univers du pari virtuel. Il s’agit d’iSoftBet, de NetEnt, de Play’N Go, de Pragmatic Play, de Red Tiger, d’Yggdrasil, etc.

Les options de divertissement comme les jeux live casino, les machines à sous et les jeux de table sont accessibles sur ce casino. Ce dernier vous accorde son bonus de découverte de 50 € pour chaque dépôt de 20 € et son bonus aventure de 100 % à hauteur de 200 €. D’autres promotions, à l’instar du Happy Hour, du Lucky spins, de la surprise Friday, et plus, font le plaisir des joueurs sur ce casino. Vous pouvez participer à ces incitations en déposant de l’argent sur ce site via des options de paiement telles que la MasterCard, Skrill, ou Visa. Cet établissement a vu le jour en 2017 sous la direction de la compagnie Annitak Ltd, qui est extrêmement respectée dans le monde du pari en ligne et a été accréditée par la juridiction de Curaçao. En outre, l’assistance clientèle est disponible tous les jours de 10 h-22 h et vous pouvez les joindre par mail ou live chat. Le protocole de sécurité SSL intégré à ce casino vous assure une protection efficace de vos informations personnelles. En prenant en compte ces diverses éléments, ce site a tout ce qu’il faut pour combler les joueurs.