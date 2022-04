RED by SFR n’est pas en manque d’inspiration ces derniers temps : avec sa campagne « Bunny Rush », l’opérateur sans engagement de SFR a décidé de gâter ses clients et mets en avant des lapins. Après les avoir laissé choisir la prochaine promotion parmi trois idées de cadeaux, on trouve désormais sur la page dédiée une course folle, avec à la clé pas moins de 1675 euros de cadeaux ! Mais pourquoi des lapins ? Si l’idée de mettre en scène ces petits animaux nous est encore inconnue, les cadeaux offerts en récompense sont eux bien réels.

SFR laisse ses clients choisir leurs réductions avec Bunny Rush

C’est une stratégie un peu particulière qu’a adopté RED by SFR, mais payante : laisser le choix à ses clients entre trois promotions différentes. Le pari que s’est donné l’opérateur de SFR en lançant son opération depuis le 24 novembre 2016 obtient des retours très positifs. Plus que d’offrir un choix, la manière de présenter les choses n’a pas laissé de marbre. Il ne s’agissait pas simplement d’une question à choix multiples, mais au contraire d’une véritable course mettant en jeu… des lapins !

Nos trois protagonistes, El Giga, Audrey Duction et John Sport, représentaient chacun un bonus. On trouvait ainsi respectivement un bonus de 1 Go de data en Europe par mois pour trois mois, une réduction de 50 euros sur deux smartphones, et enfin l’option SFR Sport offerte pendant 3 mois. On vous laisse faire le lien entre le nom des lapins et les réductions allant avec. Tous trois présentés sur Facebook, les clients pouvaient voter en utilisant les différents « like » que propose désormais le réseau social, en favorisant tel ou tel lapin pour l’option qu’il incarnait.

L’idée a connu un succès relativement élevé, avec au final plus de 17000 votants. Et le grand gagnant de cette course loufoque a été la lapine Audrey Duction, avec ses 50 euros de réduction. Dévoilée le vendredi 2 décembre sur le compte Facebook de l’opérateur, la réduction concerne ainsi deux smartphones : le Sony Xperia E5, et le Huawei P9 Lite. Ce dernier, proposé en principe à un prix de 298,99 euros, affiche donc un prix de 248,99 euros jusqu’au 2 janvier, tandis que le Sony Xperia E5 revient pour la même période à seulement 149,99 euros contre 199,99 euros.

Une nouvelle épreuve Bunny Rush délirante avec 1675 euros de cadeaux

La course digitale proposée par RED by SFR n’est toujours pas terminée, et met cette fois-ci en scène le grand vainqueur de l’épreuve précédente. Les réductions Bunny Rush offertes par RED by SFR restent valable. Depuis le 6 décembre et jusqu’au 27 décembre, on retrouve donc Audrey Duction dans un engin à propulsion en forme de carotte, pour gagner encore plus de cadeaux. Le but ? Éviter les obstacles explosifs et ramasser le plus de pièces possibles, tout en profitant des bonus parsemés sur le parcours. Le score final détermine le rang du joueur et sa « tranche ».

On trouve au total 3 tranches, chacune d’entre elles pouvant faire gagner au joueur un lot en particulier, par tirage au sort :

Tranche 1, entre le rang 1 et 10 : après la TV Samsung, c’est ici une TV Sony 4K (d’une valeur de 749 euros), un casque Playstation VR (d’une valeur de 399,90 euros) et une P S4 accompagnée d’un jeu (d’une valeur de 349 euros).

Tranche 2, entre le range 11 et 100 : 10 stages de conduite (d'une valeur respective de 49,90 euros) et 10 drones Parrot Jumping Suma (d'une valeur unitaire de 69 euros).

Tranche 3, tous les rangs après 100 : 50 Google Chromecast (d'une valeur de 39 euros) et 50 Google Cardboard (d'une valeur de 20 euros).

Ouverte à toute personne physique de plus de 18 ans et résidant en France métropolitaine, le jeu concours ne nécessite que quelques étapes. Il suffit pour participer de jouer au jeu et de rentrer quelques renseignements personnels tels que le nom, l’adresse et l’âge. La course se termine cependant : le 27 décembre. Il laissera place au tirage au sort des gagnants. Mais peut-être pouvons-nous espérer retrouver nos trois mascottes dans une prochaine campagne aussi originale qu’amusante ?

Découvrez les nouveaux forfaits mobiles de RED by SFR

Le temps passe vite ! La campagne Bunny Rush nous avait beaucoup impressionnée à l’époque. Depuis, vous imaginez bien que les offres de RED by SFR ont évolué à de nombreuses reprises, toujours en suivant les avancées technologiques et les besoins du public. En tout cas une chose est certaine : l’accent a toujours été mis sur les tarifs bas et le sans-engagement.

Pour vous donner une idée plus précise, voici ce que l’on peut obtenir comme forfait mobile red by sfr en ce débit d’année 2022 :

Bien entendu, c’est la 5G qui est actuellement sur le devant de la scène, même si la 4G reste encore très présente pour contenter un maximum de personnes. Dans tous les cas, les forfaits se démarquent par leur prix attractif. Par exemple, le forfait le moins cher est de 5€ seulement. Il permet de profiter de 5Go d’internet par mois en 4G, avec en prime les appels et SMS illimité, plus l’application RED TV. C’est une application fort pratique qui permet de regarder la télévision depuis son smartphone.

Le forfait le plus généreux reste également très abordable. Il ne coute que 24€ par mois. Pour cette somme, vous pouvez profiter de 160Go de données en 5G, toujours avec les appels et SMS illimitées et l’application RED TV.

Autre point important : RED by SFR fait en sorte de laisser l’abonné naviguer entre les différents forfaits avec un maximum de liberté. Lorsque ses besoins évoluent, il peut décider de changer de type d’abonnement en quelques clics pour continuer à dépenser le minimum. Il peut bien entendu revenir à son forfait initial lorsque ses besoins reviennent à la normale. L’offre est particulièrement intéressante pendant les vacances ou les voyages par exemple.