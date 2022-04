Monoprix, l’enseigne du groupe Casino, et TerraCycle, le numéro un mondial de la collecte de déchets difficilement recyclables, à s’associent pour accélérer le recyclage des produits d’hygiène et de beauté en magasin. Ce partenariat vise déployer des points de collecte Terracycle dans 140 magasins Monoprix, partout sur le territoire français.

En 2018 et 2019, Monoprix et TerraCycle avaient mené avec succès des campagnes de collecte et recyclage des emballages de produits de beauté chez Monoprix. L’enseigne du groupe dirigé par Jean-Charles Naouri et le leader mondial de la collecte de déchets difficilement recyclables ont donc décidé en ce mois de mars, de s’associer à nouveau. L’objectif est de faire entrer les produits cosmétiques dans l’économie circulaire et de sensibiliser les consommateurs au tri de leurs déchets.

Avec l’appui de géants du secteur comme L’Oréal France, Signal et Gillette, TerraCycle va donc installer des bornes communes dans 140 magasins Monoprix afin de collecter les emballages de produits de beauté et d’hygiène de toutes les marques. Cette initiative vise à recycler des produits qui ne bénéficient pas de filières de recyclage adaptées et échappent de fait au tri sélectif (maquillage, déodorants, pots en plastique, emballages souples de lingettes, dentifrices, brosse à dents, rasoirs, lames…).

Les produits déposés dans les kiosques de Monoprix seront récupérés tous les mois par TerraCycle. Les matériaux métalliques (comme les lames de rasoirs) seront fondus pour créer de nouveaux alliages. Les produits plastiques seront transformés en granulés de plastiques et pourront être utilisés dans la fabrication d’équipements de jardin. Ces derniers seront offerts aux « Jardins du Béton », une association qui gère des jardins partagés solidaires et d’insertion.

La nouvelle association entre la filiale du groupe de Jean-Charles Naouri et TerraCycle va ainsi contribuer à éduquer plus largement le grand public à la préservation de l’environnement. Les points de collecte feront également de la sensibilisation visant à encourager les changements de comportements. Cette opération durera jusqu’à décembre 2022. En fonction des résultats, Monoprix et TerraCycle devraient se concerter d’ici quelques mois pour savoir s’ils la poursuivent.