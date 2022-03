C’est l’incontournable de l’été : les lunettes de soleil. Quels sont les tendances pour l’été 2017 ? Voici en exclusivité ce qui fera le succès ou non des montures dans quelques mois.

Des montures graphiques

L’été prochain, les montures des paires de lunettes de soleil, comme celles de vue, seront très graphiques. Elles se démarqueront à la fois par des motifs plus ou moins discrets mais aussi par des formes recherchées. Finie la branche uniforme. Les montures sont pleinement assumées et constituent un élément esthétique à part entière.

Des verres miroirs multicolores

Les verres miroirs seront de la partie avec comme particularité d’être proposé avec différents coloris. Certains seront même interchangeables suivant les envies du moment. Certains proposeront même un dégradé pour un effet nacré du plus bel effet. Vivement l’été prochain !

Monture couleur or, strass, cristaux ou encore effets de matière reviendront à la mode mais sans jamais tomber dans l’excès. Ces différents éléments ne seront donc pas mélangés entre eux. Mais isolés, ils remettront au goût du jour certaines formes de lunettes, comme les aviator ou les lunettes pilote développées par RayBan. Vous pouvez retrouver de nombreuses marques sur Edel-Optics.fr

Le style rétro

Mais la grande tendance, ce sera le style rétro, avec de généreuses montures, pas franchement discrètes et des verres plutôt clairs qui laissent entrevoir les yeux pour toujours plus de mystère. Il y aura donc un fort contraste néo-rétro sur lequel la majorité des fabricants vont se calquer. Les grosses montures des années 70 seront elles aussi de la partie, mais avec un design plus épuré, pour répondre aux tendances actuelles. Le choix ne sera donc pas simple car il faudra en prime choisir entre des verres parfaitement ronds ou au contraire plutôt rectangulaires…

La nouvelle tendance : les lunettes de soleil en bois !

Cela ne vous aura pas échappé, vous êtes de plus en plus nombreux à privilégier les achats écoresponsables. Cela a mis un peu plus de temps que pour d’autres produits, mais les lunettes de soleil ont désormais une gamme écologique. En effet, vous avez la possibilité de porter des lunettes de soleil en bois.

Vous le savez peut-être, mais le bois présente plusieurs avantages, à savoir celui d’être :

design

durable

bon marché

Vous allez également vous démarquer des autres, car cela permet de porter une création originale, et qui plus est : unique ! Chaque morceau de bois utilisé pour la fabrication de la monture est unique. Les nervures et le coloris en sont le parfait exemple. Vous pourrez donc affirmer votre style avec cet accessoire de mode.

Si vous désirez opter pour une paire de vue solaire en bois originale et de qualité, nous vous invitons simplement à cliquer sur le lien. Comme pour une paire de lunettes plus classique, vous aurez le droit à une large sélection. Ainsi, vous pourrez choisir une monture parfaitement adaptée à la forme de votre visage et la couleur des verres de protection.