Les jeux de casino avec croupier en direct, vous connaissez ? Il s’agit d’une technologie innovante qui permet aux joueurs de vivre une expérience de jeu immersive sur une grande variété de jeux : poker, keno, blackjack, roulette, et bien d’autres.

Les jeux live sont désormais disponibles dans les meilleurs casinos en ligne grâce à des fournisseurs de jeux de casino à la pointe de la technologie qui rivalisent d’inventivité et d’originalité pour proposer une expérience vraiment pas comme les autres. Mais comment ça fonctionne, et surtout est-ce vraiment fiable pour les joueurs ? La réponse dans cet article !

Conrad Brennan, expert en casino en ligne, explique la technologie derrière les jeux de casino avec croupier en direct et débusque les idées reçues.

Casino avec croupier en direct : présentation et fonctionnement

Le casino live est très simple. Chaque joueur inscrit sur un casino en ligne proposant cette rubrique peut rejoindre une table de casino en direct. Le joueur a alors la possibilité d’effectuer des paris et des mises sur le jeu en question, tandis qu’un croupier, diffusé en direct grâce à plusieurs caméras, anime la table de jeu.

Le joueur peut parler au croupier de casino, ainsi qu’aux autres joueurs présents à la table de jeu. Les parties ressemblent exactement à des sessions de jeu comme dans un casino physique, sauf que vous participez depuis le confort de votre salon, ou directement à partir d’un smartphone.

Expliqué ainsi, cela peut paraître tout simple, mais le casino en direct est une véritable prouesse technologique rendue possible grâce à un fonctionnement bien rodé. Pour qu’un jeu de casino puisse fonctionner, il doit présenter les caractéristiques suivantes :

Un croupier professionnel

Le croupier en direct diffusé sur un jeu live est bien réel. À ce titre, c’est une personne formée à la profession, généralement anglophone et parfois francophone sur les tables 100 % en français.

Une ou plusieurs caméras

Grâce à des caméras haute définition, le jeu est diffusé en direct et en temps réel. Le joueur peut donc voir toutes les actions de jeu, comme s’il était dans la salle. En général, les jeux en direct sont équipés de trois caméras HD comme celles utilisées pour créer des images de haute qualité, avec des angles différents pour ne rien rater des actions de jeu. En principe, une caméra zoome sur les mains du croupier lorsqu’il distribue ou fait tourner une roulette ; l’autre est focalisée sur son visage et la dernière présente une vue d’ensemble de la table de jeu.

Une unité de contrôle de jeu

Elle permet au croupier de recevoir les paris et mises placées par les joueurs en temps réel. Cette unité permet non seulement de communiquer les informations placées par les joueurs mais veille aussi à crypter et sécuriser le flux en direct.

Un logiciel ROC

ROC signifie reconnaissance optimale des caractères. Grâce à lui, les caméras envoient des informations au logiciel pour qu’il puisse reconnaître les différentes cartes jouées ou les résultats d’un tour. Cela permet au joueur d’obtenir en version informatisée l’ensemble des actions de la table de jeu. Pour le casino, le logiciel ROC permet aussi d’obtenir des données sur les parties, les mises et les joueurs.

Un moniteur d’affichage

C’est tout simplement un écran qui permet au croupier de voir les réactions des joueurs, d’interagir avec eux et de répondre aux messages postés sur le chat en direct. C’est grâce à cette technologie en particulier que l’expérience est immersive et que le joueur a l’impression de se retrouver à une vraie table de jeu comme au casino.

Les jeux en direct sont-ils vraiment fiables ?

Dans un casino, il y a des caméras de sécurité et des chefs de table qui surveillent les croupiers et les joueurs pour s’assurer que rien de malhonnête ne se passe. Les jeux de casino en direct peuvent faire la même chose. Grâce au logiciel ROC mentionné plus haut, les casinos en ligne disposent d’un registre numérique de chaque carte distribuée ou de chaque numéro joué. Ces données sont analysées en temps réel par d’autres logiciels qui repèrent les schémas et les irrégularités qui pourraient indiquer que le croupier, ou les joueurs, trichent.

Les croupiers employés pour les jeux proposés sur les meilleurs casino en ligne sont des professionnels avertis, et comme les pirates informatiques ne peuvent pas contrôler les cartes, de nombreux joueurs en ligne estiment que le jeu est plus équitable et plus sûr avec les jeux en direct qu’avec les jeux de casino classiques.



Si vous n’avez pas encore testé le casino avec croupier en direct, c’est le moment de trouver le meilleur casino ! Cette prouesse technologique a déjà séduit des joueurs du monde entier grâce à sa simplicité, sa grande fiabilité mais aussi l’excellent taux de retour aux joueurs des jeux en direct !