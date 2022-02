Soucieux de soigner votre look de la tête aux pieds, UnMec a eu l’opportunité cette semaine de pouvoir tester les chaussettes très originales et de qualité de Berthe Aux Grands Pieds. En taille 44.

Le style excentrique de Berthe Aux Grands Pieds

En arrivant sur le site de Berthe Aux Grands Pieds, la marque choisit de mettre les internautes directement dans le bain :

« Tous les motifs sont bons pour un peu plus de folie. Changez tout, cachez le dessus, montrez le dessous. Nagez à contre-courant, devenez un aimant à compliments. Remontez vos chaussettes. La vie est trop courte pour être insignifiante »

Dès les premières phrases, nous ressentons donc cette profonde envie qu’a Berthe Aux Grandes Pieds de faire de ses chaussettes de véritables créations. Des chaussettes qui, d’un bout à l’autre, n’ont rien à cacher. Au contraire, la volonté ici est de faire de ces articles des éléments à part entière de votre style, que vous choisissiez d’en montrer un petit bout ou de carrément remonter votre jean pour tout découvrir. Bref, des chaussettes pour jouer et vous amuser avec votre style.

Qualité de la matière et des motifs

A partir de ce constat, point de surprise en découvrant la collection des plus éclectiques de la boutique. Des motifs à foison, des inscriptions diverses, des associations de couleurs étonnante… Pour certains modèles, il faudra pousser votre « sens du style » à son paroxysme. Vous êtes prévenus ! Mais dans l’ensemble, Berthe Aux Grands Pieds reste totalement fidèle à son ambition : « Tous les motifs sont bons pour un peu de folie » !

De notre côté, nous avons reçu très rapidement les 2 paires de chaussettes commandées :

Les rayures et poids marine-écru-raisin (23€) Les chaussettes Cachemire Marine (21€)

Nous avons donc opté pour une paire à motifs, totalement fantaisistes et pleine de promesses d’inspirations. Et une autre, bien plus sage, mais qui a l’avantage de pouvoir se porter avec beaucoup de vêtements et surtout, d’être en cachemire ! Au final, UnMec valide totalement le test et attend surtout les beaux jours pour pouvoir remonter un peu plus le jean.

Acheter des chaussettes françaises de qualité en ligne

Il est de plus en plus courant de vouloir acheter français. Soutenir les commerçants du coin, ou tout simplement les créateurs français, est une démarche à la fois écologique et engagée. Si vous aussi, vous souhaitez soutenir les créateurs français, nous allons aujourd’hui vous présenter un site de vente de chaussettes made in France : ma famille bonheur.

Nous allons donc, à l’aide de cet article, rappeler pourquoi il est intéressant d’acheter français, et vous présenter les chaussettes Coccinelle de ma famille bonheur. N’hésitez pas et choisissez vos paires de chaussettes disponibles en ligne.

Pourquoi acheter français ?

Pourquoi de plus en plus de gens cherchent à acheter français ? La réponse est très simple. En effet, acheter des produits made in France comporte bon nombre d’avantages :

C’est une démarche écologique : en achetant dans votre propre pays, vous ne contribuez pas à la pollution causée par les bateaux et les avions qui transportent des marchandises chaque jour.

: en achetant dans votre propre pays, vous ne contribuez pas à la pollution causée par les bateaux et les avions qui transportent des marchandises chaque jour. Vous encouragez des conditions de travail respectueuses : contrairement à de nombreux pays qui encouragent l’exploitation de leur personnel, les fabricants français travaillent dans des conditions de travail bien plus agréables.

Les chaussettes Coccinelle de ma famille bonheur

Les chaussettes Coccinelle sont des chaussettes de qualité 100% françaises, qui existent tout autant pour femmes, hommes, enfants ou encore pour le sport.