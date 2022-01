Après « consommer bio » et « consommer équitablement », « consommer français » a également rejoint la catégorie « consommer d’une manière responsable ». La pratique s’avère très en vogue dernièrement et son application est très prisée. L’objectif principal de ce nouveau mode de consommation est de soutenir l’économie locale ainsi que le savoir-faire des experts de notre pays, en plus des raisons écologiques. La consommation locale permet également de bénéficier d’une certaine transparence sur les marchandises. Les produits « made in France » se révèlent toutefois plus rares et plus difficiles à reconnaître. Résultat : les personnes intéressées se retrouvent en difficulté au moment de l’achat d’un produit français.

Achetez sur une marketplace made in France

Connue sous l’appellation de « place de marché » en français, la marketplace est une plateforme présentant divers produits de marques différentes. Lorsqu’elle se spécialise en produits français, elle met également ses clients en relation directe avec les producteurs locaux.

Se rendre sur un site de marketplace est alors un moyen efficace et accessible de trouver un produit made in France. Sur ce type de plateforme du fabriqué en France, on retrouve des catégories de trie :

un secteur précis (certains ne présentent par exemple que des marchandises alimentaires),

une région,

une ville (certains ne proposent que des produits venant de Paris).

De nombreuses places de marché proposent tous les produits qui sont fabriqués en France, dans n’importe quelle région. Cette dernière catégorie se révèle plus avantageuse, car elle permet d’en apprendre davantage sur tous les produits de l’Hexagone et d’effectuer un devis avant de faire un achat Made in France.

Utilisez une carte de boutique made in France

La carte de boutique made in France la plus courante est celle fournie par la Fédération Indépendante du Made in France (FIMIF). L’outil présente toutes les localisations des boutiques qui commercialisent des produits fabriqués dans l’Hexagone.

Pour faciliter la recherche, il affiche deux légendes distinctes : des points rouges qui indiquent les boutiques de fabricants et les magasins d’usine. Des points bleus qui montrent les boutiques multimarques.

De nombreux sites présentent également une carte des boutiques spéciales made in France dans tout le pays ou dans une seule région. Contrairement aux marketplaces, ces cartes ne permettent pas de comparer les prix et les produits proposés. Elles servent uniquement à trouver les boutiques.

Abonnez-vous aux comptes des influenceurs engagés

Face à la transformation actuelle des réseaux sociaux en outil indispensable, la France compte de nos jours des milliers d’influenceurs. Certains d’entre eux s’engagent à pratiquer la consommation responsable et présentent des marques made in France pour inviter leurs « followers » à suivre leurs pas. Vous abonner à leurs comptes vous permet ainsi de voir régulièrement sur votre fil d’actualité des produits, des marques et des boutiques made in France. Avec des codes promo, vous pourrez même bénéficier de réduction sur certains produits.