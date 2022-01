Le dernier iPhone a été récemment lancé par la marque Apple. D’ailleurs, les fans de la marque attendent toujours avec impatience la sortie du dernier modèle. Et dernièrement, il s’agit de l’iPhone 13. Ce smartphone coûte assez cher et il est donc important de le protéger.

Pour cela, vous aurez probablement besoin de Coques iPhone 13 Mini. C’est la meilleure protection pour préserver votre appareil de divers dommages. Cependant, le choix de coques pour iPhone est très large. Et pour les hommes, il y a différents éléments à considérer afin de choisir la coque adaptée à leurs envies et à leurs besoins.

Un niveau de protection optimal

La fonction première d’une coque est de protéger la structure de votre appareil. En plus d’une coque, vous aurez aussi besoin d’une protection pour l’écran. Lors du choix de la coque, le critère essentiel à considérer est le niveau de protection proposé.

Les marques conçoivent en effet généralement leurs coques pour protéger les iPhones contre les chutes entre 2 m et 3 m, même si la chute moyenne est une distance beaucoup plus courte, généralement autour de la taille ou de la hauteur de la table. Si vous êtes un peu maladroit, vous pourriez également être intéressé par une coque avec une sangle ou une poignée sur laquelle vous pouvez tenir votre appareil.

Choisir le bon design

Il existe des coques plus robustes avec des certifications spéciales pour garantir une plus grande durabilité. Outre la protection, il y a aussi le facteur esthétique. Si vous voulez que votre appareil soit aussi beau, vous pouvez parfaitement trouver des modèles avec un design élégant, un extérieur en cuir ou un support transparent qui vous permet de voir la couleur de votre nouvel iPhone.

Indépendamment de la conception et de la protection, les coques sont aussi désormais équipées de protections contre les germes et les bactéries et d’une charge sans fil en standard.