Lorsqu’il s’agit de trouver la bonne coque pour votre smartphone, vous avez le choix. Du plastique durable aux étuis minces et transparents, vous êtes sûr de trouver une coque iphone 8 parfaite pour protéger correctement votre iPhone 8. S’il s’agit du 12, il y a d’autres étuis convenables pour cette nouvelle série. Voici comment bien choisir son étui iPhone 12.

Que rechercher lors du choix d’un étui pour votre nouvel appareil ?

Protection contre les chutes

Recherchez des coques qui protègent adéquatement votre téléphone sans ajouter de volume inutile. Vous avez probablement manqué votre téléphone de temps en temps, il est donc important de vous assurer que votre téléphone peut résister à une utilisation quotidienne.

Couverture totale

En règle générale, on cherche des étuis qui offrent le maximum de protection. Par conséquent, il est judicieux de choisir des coques qui protègent toutes les parties du téléphone, à l’exception de son écran. En revanche, évitez les coques à ouverture circulaire afin d’afficher le logo Apple au dos du téléphone, car cela offre moins de protection globale.

Aucune interférence sans fil

Un couvercle ne doit pas réduire les performances des signaux sans fil. De plus, le couvercle ne doit pas vous empêcher d’utiliser Magsafe. Ceci est particulièrement important dans le cas de la gamme iPhone 12.

Optez pour des housses simples mais élégantes

Choisissez des housses avec des designs simples et élégants, qui pourraient attirer l’attention des gens uniquement pour les modèles qui ont un design sophistiqué.

Coque fine pour un modèle de la gamme iPhone 12

Si vous avez déjà acheté un smartphone de la gamme iPhone 12, vous avez probablement été surpris de ce que vous avez ressenti lorsque vous l’avez touché, car cette gamme a beaucoup changé cette année. Donc, si vous voulez avoir la même sensation après avoir mis la couverture, vous avez besoin d’une couverture assez fine.

Pour garder votre téléphone aussi fin que lorsque vous l’avez acheté, vous pouvez opter pour une coque de téléphone ultra-fine et ultra-simple. Vous aurez l’impression d’utiliser votre iPhone sans étui. Mais n’oubliez pas d’acheter une protection d’écran en plus de la coque, pour éviter tout accident désagréable.

Si vous souhaitez une couverture élégante, vous pouvez opter pour une couverture fine et mate, au design simple, sans logo ni nom de marque. Ce sera la solution de protection parfaite pour votre iPhone.

Coque transparente en TPU pour un modèle d’iPhone 12

L’utilisation d’un étui transparent est un excellent moyen de mettre en valeur le design de votre iPhone et de le protéger en même temps. La gamme iPhone 12 propose de très belles options de couleurs, et la coque transparente vous permettra de les afficher. Une telle housse est en TPU, un matériau simple qui offre une bonne protection.

Ce matériau haut de gamme est non seulement fin, mais aussi transparent, doux, léger et avec des propriétés anti-jaunissement. Le couvercle est équipé de boutons latéraux fermés et étanches à la poussière.

Vous pouvez avoir une bonne protection sans sacrifier l’apparence en choisissant un étui en silicone qui offre une protection à l’arrière et sur les côtés.