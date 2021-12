La crypto-monnaie est une classe d’actifs relativement nouvelle qui a commencé avec la création de la Blockchain Bitcoin en 2009. Le principal avantage d’Acheter bitcoin et d’autres crypto-monnaies basées sur la technologie Blockchain est qu’ils n’ont pas d’autorité centrale, de processeur de paiement ou de propriétaire.

Au lieu de cela, les réseaux cryptographiques sont peer-to-peer, ce qui signifie que les gens peuvent effectuer des transactions directement les uns avec les autres. Si cette industrie est connue pour être volatile, elle a néanmoins connu une forte croissance au cours de cette année. Et 2022 s’annonce encore des plus radieux pour le marché des crypto-monnaies.

Une croissance exponentielle de l’industrie

L’industrie des crypto-monnaies a été l’un des marchés à la croissance la plus rapide. Ainsi, investir dans les crypto-monnaies signifie être impliqué dans des entreprises à la pointe de l’Internet dans les années 1990 et au début des années 2000.

La capitalisation boursière totale du marché des crypto-monnaies en 2013 était d’environ 1,6 milliard de dollars. En juin 2021, il a atteint plus de 1400 milliards de dollars. Ce n’est un secret pour personne que Bitcoin a été l’actif le plus performant des 12 dernières années. Quand il a commencé en 2009, Bitcoin n’avait pratiquement aucune valeur. Au cours des années suivante, il s’est élevé à une fraction d’un centime, puis à des dizaines de milliers de dollars. Cela représente des millions de points de pourcentage de gains. Avec la popularité du Bitcoin, d’autres crypto-monnaies ont vu le jour. Les entreprises tirent parti du potentiel de la blockchain pour proposer des solutions toujours aussi innovantes. Et parmi celles-ci, il y a notamment la plateforme Cardano. D’ailleurs, vous pouvez suivre en ligne le Cardano cours.

Une adoption de plus en plus massive

Même si le marché est connu pour sa volatilité, l’industrie de la Blockchain et des crypto-monnaies continuent de se renforcer. De plus en plus de pays adoptent les crypto-devises et elles sont utilisées dans divers secteurs d’activités. D’ailleurs, elle peut être utilisée pour échanger de la valeur entre deux parties. Cela peut être indépendamment de tout tiers, ce qui rend la transaction plus libre et résistante à la censure.

Les banques peuvent choisir de stopper les services à n’importe qui pour quelque raison que ce soit. Cela peut rendre les choses difficiles pour certains dissidents politiques ou autres personnes travaillent dans des pays aux régimes gouvernementaux oppressifs. Les transactions plus libres sont d’ailleurs l’un des avantages majeurs des crypto-monnaies. Et face à cette popularité grandissante, certaines institutions financières historiques s’intéressent de plus en plus à ce marché. En 2022, on peut s’attendre à ce qu’il y ait plus d’investisseurs institutionnels opérer dans le secteur des crypto-monnaies.

Un investissement à long terme

La crypto-monnaie la plus populaire, Bitcoin, bénéficie de l’effet de réseau. Aujourd’hui, plus d’investisseurs veulent posséder cette crypto-devise. Actuellement, cette devise virtuelle est considérée par beaucoup comme l’or numérique.

Pour de nombreux investisseurs, les crypto-monnaies vont gagner en valeur sur le long terme, car l’offre est fixe. Le nombre de pièces de Bitcoin diffusé est limité à environ 21 millions de crypto-monnaies. Ainsi, on peut considérer le Bitcoin comme un actif rare.