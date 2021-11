Un nouveau milieu de gamme ultra-robuste et résistant débarque sur le marché. Il s’agit du Xiaomi Poco F3 GT.

Xiaomi Poco F3 GT : tout sur sa fiche technique complète

: 205 g Processeur : MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G gravé en 6 nm – Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-A78 & 3×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55)

RAM et stockage : deux capacités de RAM prévues – 6 Go de mémoire vive + 128 Go de mémoire de stockage UFS 2.1 – 8 Go de mémoire vive + 256 Go de mémoire de stockage UFS 3.1. A noter que ce stockage est non extensible. Il faudra donc vous contenter de ces 128/256 Go de stockage interne.

: deux capacités de RAM prévues – 6 Go de mémoire vive + 128 Go de mémoire de stockage UFS 2.1 – 8 Go de mémoire vive + 256 Go de mémoire de stockage UFS 3.1. A noter que ce stockage est non extensible. Il faudra donc vous contenter de ces 128/256 Go de stockage interne. Ecran : dalle AMOLED de 6,67 pouces au format 20 : 9 et définie en 2 400 x 1 080 pixels protégée par du verre Corning Gorilla Glass 6. Densité de 395 pixels par pouce. Fréquence de rafraichissement de 120 Hz + Always-on display, HDR10+. L’écran occupe 86,3 % de la façade du smartphone.

: dalle AMOLED de 6,67 pouces au format 20 : 9 et définie en 2 400 x 1 080 pixels protégée par du verre Corning Gorilla Glass 6. Densité de 395 pixels par pouce. Fréquence de rafraichissement de 120 Hz + Always-on display, HDR10+. L’écran occupe 86,3 % de la façade du smartphone. Batterie : 5 650 mAh + fonction de recharge rapide jusqu’à 67W. Recharge rapide sans-fil à 15W. Pas de recharge inversée sans-fil. Power Delivery 3.0, Quick Charge 3+.

: triple capteur photo de 64 (f/1.7, 26mm (grand-angle), 1/2.0″, 0.7µm, PDAF) + 8 (f/2.2, 120˚ (ultra-grand-angle)) + 2 (f/2.4, (macro)) millions de pixels + LED flash, HDR, panorama. Module photo capable de filmer en 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, HDR, gyro-EIS. Capteur photo secondaire (selfies) : unique capteur photo de 16 millions de pixels (f/2.5, 28mm (standard), 1/2.93″, 1.22µm, dual pixel PDAF). Module photo capable de filmer en , 1080p@30/60fps

: Dual-SIM (nanoSIM), 2G (GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2), 3G (HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100), 4G LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 66) et 5G (1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC, NFC, Radio FM et USB Type-C 2.0. Pas de port jack 3.5mm Sécurité : capteur d’empreintes digitales optique sur le côté + reconnaissance faciale 2D

: Predator Black, Gunmetal Silver Prix : 300 euros

Avoir la 5G sur son Xiaomi Poco F3 GT

Il est donc relativement aisé de prendre en main ce nouveau Xiaomi Poco F3 GT, dont le prix fait de lui un des téléphones portables les plus accessibles aujourd’hui, pour le grand public. Or, maintenant que vous savez à quel point il peut être pratique, avec ses différentes fonctionnalités, pourquoi ne pas souscrire un forfait 5G, afin d’en profiter au maximum ? Vous faites peut-être partie de ceux qui sont encore réticents avec la 5G, cela peut sembler logique, vu les polémiques qui sont nées de la volonté de la développer sur le territoire français. Pourtant pour mieux comprendre ce que nous réserve la 5G il vaut mieux se renseigner par soi-même, auprès des opérateurs qui sont les fers de lance de cette nouvelle manière d’aborder les données mobiles sur nos smartphones. La 5G promet des débits qui n’ont jamais existé, dans la courte histoire de la téléphonie mobile, nulle part dans le monde. Puissance et fiabilité sont au rendez-vous de cette 5G dont on a dit tant de mal et tant de bien, dans les médias ces derniers mois. Quoi qu’il en soit, aujourd’hui c’est une réalité. Vous laisserez-vous tenter ?