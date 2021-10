Depuis quelques années, la location longue durée (LLD) est devenue très populaire auprès des automobilistes. Cette solution permet de disposer d’une voiture neuve ou une jeune occasion pendant une période allant de 1 à 5 ans, moyennant des frais mensuels. Si beaucoup d’individus sont plus attirés par la LLD que par l’achat d’une voiture neuve, c’est parce que cette offre présente de nombreux avantages intéressants.

Location longue durée : la simplicité de l’offre

Le fonctionnement de la location longue durée est simple. Vous faites votre demande auprès d’une entreprise de location de voiture en fournissant les documents requis, notamment le permis de conduire, la carte nationale d’identité, un certificat de travail et les trois dernières fiches de paie. Une fois votre demande déposée, vous n’aurez plus à vous occuper de formalités supplémentaires, car l’entreprise s’occupe de toutes les démarches administratives.

Après la validation du dossier, vous signez et devenez locataire pendant la durée définie dans le contrat. Au terme de ce dernier, vous n’aurez qu’à remettre la voiture à la société de location. Pour trouver et comparer les offres de location longue durée disponibles sur le marché, visitez loueruneauto.fr ou d’autres plateformes dédiées à cette fin.

L’avantage économique de la LLD

Un des plus grands avantages de la location longue durée est l’économie qu’elle apporte. Il est à noter qu’une voiture neuve perd de plus en plus de valeur au fil des utilisations et représente une perte d’argent sur le long terme. Au lieu de souscrire un crédit ou de dépenser votre épargne pour vous offrir une voiture récente, opter pour la LLD s’avère être une solution plus intéressante. De plus, aucun apport ni majoration du premier loyer ne vous sera exigé en plus des mensualités. La location longue durée peut aussi être signée avec un conjoint ou un proche, ce qui est un avantage financier non négligeable pour chaque co-contractant.

La gestion du budget

La location longue durée est recommandée pour les personnes qui préfèrent payer toutes les factures mensuelles en une seule fois et sans se soucier des changements imprévus. En effet, cette offre est proposée en toute transparence. Le loyer mensuel est annoncé dès le début et reste le même tout au long du contrat. Ce montant est fixé en fonction du prix à neuf de la voiture, de la marque, du modèle, des options de sécurité, de confort et d’esthétisme, de la durée de la location et des services compris. Les seuls cas où vous devriez payer des frais supplémentaires sont les accidents non couverts par l’assurance et le dépassement du kilométrage autorisé (généralement entre 15 000 et 25 000 km par an).

Les services compris avec la location longue durée

De nombreux services sont compris dans le contrat de location longue durée. Vous ne vous chargerez notamment pas des contrôles techniques et des divers entretiens tels que la vidange. Les frais pour ces derniers sont déjà prévus dans le contrat.

La majorité des sociétés de location sont en partenariat avec les concessionnaires. De ce fait, toutes les voitures neuves proposées bénéficient de la garantie constructeur pendant 4 ou 7 ans. Vous n’aurez pas à vous inquiéter de la réparation ou du remplacement des pièces mécaniques, électriques ou électroniques de la voiture.

Selon l’entreprise de location, l’assurance peut aussi être incluse dans les mensualités. Il est donc conseillé de vérifier minutieusement toutes les clauses du contrat avant la signature pour ne pas passer à côté des services intégrés dont vous souhaitez bénéficier.

La possibilité de changer régulièrement de voiture

Pour les automobilistes qui ne souhaitent pas posséder la même voiture indéfiniment, la location longue durée est une excellente option. Il arrive que les besoins changent, comme quand la famille s’agrandit. Il faut alors une voiture plus spacieuse et sécurisée. À chaque terme de contrat, il est possible de le renouveler et de choisir une autre voiture. De plus, les entreprises spécialisées dans la LLD proposent généralement un large parc de véhicules modernes. Vous pourrez librement choisir parmi des citadines, des berlines, des 4×4, des utilitaires, des voitures sans permis et bien d’autres.

Notons que le changement n’est possible qu’à la fin de la location. Pensez donc à choisir une durée courte si vous prévoyez un changement régulier. Cependant, changer de voiture en cours de contrat reste possible en s’acquittant des frais de remboursement ou en cédant la location à une autre personne.

La flexibilité des choix en fin de contrat

Une fois la location terminée, vous rendez la voiture sans vous soucier de la revente ou de la reprise. Le renouvellement de contrat est aussi possible. Dans le cas où vous souhaitez acheter la voiture, vous pouvez opter pour la LOA (location avec option achat). Grâce à cette autre option, vous deviendrez propriétaire légal du véhicule à la fin du contrat.