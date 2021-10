Le style marin a actuellement le vent en poupe, surtout chez les hommes. Il gagne peu à peu du terrain sur le podium de la mode masculine et se démarque par ses couleurs et ses accessoires uniques. Pour adopter ce style, il faut choisir avec beaucoup de soin chaque élément tout en priorisant l’harmonie des couleurs et en restant fidèle à votre personnalité. Pour faire partir de cette tendance de la mode, voici tout ce qu’il faut savoir sur ce style et sur l’incontournable pull marin.

Le pull marin à rayures

Les rayures constituent l’une des particularités qui démarquent le style marin de tous les autres styles vestimentaires. Vous pouvez ainsi les retrouver sur les pulls ou même sur de simple t-shirt de ce style. Si vous avez plutôt envie de vous offrir un pull, il y a un large choix de pulls marins pour homme qui pourrait combler vos attentes vestimentaires. Vous pouvez trouver en ligne, différents types de pulls marins.

Les critères de choix dans ce cas sont la taille et la couleur. En général, les couleurs proposées dans le style marin sont le blanc, le bleu (ainsi que toutes ses variantes) et parfois le rouge. Vous pouvez ainsi choisir un pull blanc avec des rayures bleues et vice-versa. De nombreuses marques ont adopté la marinière dans leur collection. Toutefois, très peu ont conservé l’approche traditionnelle comme Armor Lux et Saint James.

Les éléments à superposer

Le marin a pour habitude de s’enrober avec plusieurs couches pour s’isoler du froid et de l’humidité. Le style dérivé de cette profession s’accorde ainsi avec ces spécificités et propose des surchemises ou des vareuses pour jouer des épaisseurs. Vous avez la possibilité de les porter sous un manteau ou en veste. Ils se mettent également par-dessus un pull marin en laine à col roulé ou montant.

Pour ces éléments, il faut également bien choisir la couleur. L’harmonie des couleurs est très importante pour bien porter le style marin. Ce look est fait pour rester élégant tout en étant sobre. Tâchez donc de faire les bons choix de couleurs.

Le bas dans le style marin

Au rayon pantalons du style marin, vous pouvez choisir entre un jean droit ou loose conçu dans des toiles brutes et résistantes. Pour les puristes, les shorts ou chinos longs peuvent également être un excellent choix.

Par ailleurs, la palette de couleurs est différente et varie principalement en fonction des tendances de chaque année. Pour cette année, elle se compose des différentes nuances de bleu, rouge, jaune et du vert émeraude.

Les chaussures

En ce qui concerne les chaussures, vous avez plusieurs choix selon vos préférences. Toutefois, le type de la chaussure dépendra des choix précédents que vous aurez faits. Avec un short par exemple, une chaussure bateau fera très bien l’affaire.

À l’origine, les Sebago ont été conçus pour les marins. C’est un choix idéal pour compléter les looks des plaisanciers. Si vous portez un jean brut et un caban, les bottes noires lacées feront un excellent choix pour créer un look Corto Maltese. Si vous décidez de jouer les vieux navigateurs hirsutes, les chaussures plus conséquentes du style randonnée seront plus appropriées. Toutefois, vous pouvez toujours choisir des bottes de pluie selon vos préférences.