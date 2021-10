Vous souhaitez vous offrir une Renault d’occasion, mais vous ne savez pas comment faire ? Il faut dire que le constructeur automobile français dispose d’un des plus grands catalogues de voitures d’Europe. Voici un petit guide pour vous aider à trouver la perle rare à un prix raisonnable.

Privilégiez un achat en concession Renault Dacia

Lorsque vous êtes à la recherche d’une voiture d’occasion, vous pouvez être tenté d’aller voir du côté de la vente entre particuliers. Il est vrai que l’idée reçue selon laquelle cette démarche est moins chère et moins contraignante a tendance à persister dans l’inconscient collectif. Toutefois, il faut préciser qu’elle comporte plus de risques. En effet, un particulier qui met en vente sa voiture n’est pas toujours un interlocuteur honnête. Il est capable de mentir sur l’état de la voiture en manipulant par exemple le kilométrage du véhicule. C’est pour cela qu’il est préférable de s’en remettre à un concessionnaire automobile expérimenté.

Même si l’achat d’un véhicule auprès d’un concessionnaire peut parfois s’avérer plus onéreux, vous pouvez considérer que c’est le prix de votre tranquillité d’esprit. Les véhicules vendus par des concessionnaires agréés sont généralement moins susceptibles de tomber en panne. En cas de panne, les réparations sont le plus souvent couvertes par la garantie légale qui permet la réparation des pièces concernées pendant la période convenue. Nous vous conseillons de privilégier les concessionnaires qui sont à proximité de chez vous. Par exemple, pour un automobiliste qui réside dans la région Bourgogne-Franche-Comté et qui souhaite acheter une Renault d’occasion, il est judicieux de se rendre chez le concessionnaire Renault d’occasion à Montbéliard dans le Doubs.

Il faut aussi préciser qu’un concessionnaire automobile de cette marque pourra vous proposer une grande variété de modèles Dacia et Renault. Vous pourrez même bénéficier de certaines options inédites. Il vous suffira de cibler le modèle qui embarque les équipements qui correspondent à vos attentes et à votre budget.

Quel est l’état du véhicule ?

Quand bien même vous aurez opté pour l’achat en concessionnaire automobile, il faudra être vigilant quant à l’état du véhicule. Qu’il s’agisse d’un SUV, d’une berline ou d’une citadine Dacia ou Renault, la première des choses à vérifier sera l’état de la carrosserie. Une ou deux bosses ne sont pas préjudiciables pour le véhicule. Nous vous recommandons de plutôt prêter attention à l’habitacle et à l’état du moteur. Les sièges doivent être confortables, et les instruments de bord en bon état.

En ce qui concerne le moteur, vous devez vous assurer qu’il n’a pas trop souffert entre les mains du propriétaire précédent. Vous pouvez vous référer à l’historique du véhicule pour connaître les changements de pièces et les pannes qui sont déjà survenues avec la voiture.

Quels sont les meilleurs véhicules d’occasion Renault ?

La marque au losange possède une large variété de modèles dans son catalogue. Pour un achat d’occasion, il faudra miser sur la robustesse et la fiabilité du véhicule. Voici les meilleurs modèles d’occasion à prendre chez Renault :

la Renault Captur,

la Dacia Duster,

la Renault Mégane,

la Renault Kangoo,

la Renault Clio,

la Renault Zoé,

la Renault Espace,

la Renault Kadjar,

la Renault Twingo.

Il s’agit là d’une liste non exhaustive. Il vous revient de choisir le véhicule qui vous sera le plus utile, en fonction de la composition de votre famille par exemple, ou de l’usage que vous comptez en faire au quotidien.