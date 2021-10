Parce qu’il s’agit des premières pièces que nous enfilons, les sous-vêtements peuvent être considérés comme le fondement de nos tenues. Bien qu’ils ne soient pas forcément visibles, ce sont ces derniers qui donnent le ton à notre style vestimentaire. De ce fait, ils se doivent d’être confortables tout en offrant un style d’enfer. Voici quelques sous-vêtements pour homme dans lesquelles vous vous sentirez à l’aise et stylé.

Le boxer

Véritable star des sous-vêtements pour homme, le boxer est considéré comme l’un des modèles les plus actuels. Descendant sur les cuisses, il met en valeur les jambes tout en restant très confortable. En effet, le tissu utilisé pour sa fabrication évite tout risque de frictions, mais aussi les frottements. Il est tout à fait indiqué pour faire du sport et convient à toutes les morphologies, des silhouettes les plus fines au plus enrobées.

D’ailleurs, le boxer constitue un bon choix pour les hommes avec des cuisses assez imposantes. Il s’adapte également à ceux qui possèdent un postérieur assez large, leur offrant une excellente couverture. Cependant, il est important de bien faire son choix. Misez de préférence sur plus de longueur et assurez-vous qu’il soit à votre taille, c’est-à-dire ni trop serré ni trop ample en dessous de vos vêtements. Si vous êtes intéressé par les boxers, n’hésitez pas à faire un tour sur inderwear.com pour faire vos choix parmi une large palette de modèles de sous-vêtements masculins.

Le shorty

Bien qu’il soit assez récent, le shorty rencontre un franc succès auprès de la gent masculine. Si cette version plus courte du boxer s’est vite popularisée, c’est notamment grâce au succès rencontré par les pantalons super skinny au cours de ces dernières années. En ce qui concerne la longueur, ce sous-vêtement arrive entre le haut et milieu de la cuisse. Il est souvent plat à l’avant, mais certains modèles peuvent être munis d’une braguette.

Comparé à un boxer, le shorty est plus moulant et se porte au niveau de la hanche. Il offre un très bon maintien et peut être adopté par les sportifs. Il se porte très bien en dessous de vêtements très serrés sans laisser de démarcations. Ce type de sous-vêtement convient parfaitement aux hommes avec les cuisses fines ainsi qu’aux professionnels de la gymnastique.

Le string

Si beaucoup d’hommes sont encore circonspects à l’idée de porter un string, il s’agit tout de même d’une coupe qui tend à se démocratiser. Sortit tout droit des dressings féminins, ce sous-vêtement à l’avantage d’être très discret. Il souligne les formes à la perfection, constituant ainsi un véritable atout séduction. Il permet aux hommes de se montrer sous leur meilleur jour et d’impressionner leur partenaire lors des moments intimes.

Contrairement aux idées reçues, le string est confortable. Il apporte à vos parties un excellent support tout en offrant une totale liberté de mouvement. De plus, ce sous-vêtement est constamment amélioré par les marques qui s’appliquent à les rendre toujours plus confortables. Par ailleurs, il en existe plusieurs déclinaisons en fonction des matières. Vous trouverez ainsi des modèles en coton, en microfibres, en dentelle ou encore en tulle.

Le jockstrap

Apparu dans le monde sportif plus précisément dans le football américain, le jockstrap mérite davantage de succès. Il est doté d’une poche de tissu à l’avant qui apporte aux parties un très bon support et à l’arrière de deux bandes élastiques en dessous des fesses pour un effet push-up garanti. Muni d’une ouverture à l’arrière, il donne l’impression d’être nu en dessous des vêtements pour un effet très sexy et un brin aguicheur.

Les atouts de ce sous-vêtement ne se limitent pas là. Il assure également un excellent maintien, offre une grande liberté de mouvement et évite les frictions et les frottements. À la fois discret et confortable, il peut se porter au quotidien et même pour réaliser une activité sportive.

Voici donc quelques sous-vêtements pour homme qui, vous pouvez en être sûrs, mettront en valeur vos courbes masculines. Lesquels allez-vous adopter ?