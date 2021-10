Les bijoux masculins n’ont jamais été autant plébiscités. Si vous avez envie de porter des bijoux pour homme, alors vous êtes au bon endroit. Voici un tour d’horizon de cette tendance.

Les bracelets en pierres naturelles

Les pierres naturelles sont de plus en plus en plus demandées par le public. La dernière tendance consiste à utiliser ces pierres pour orner des bracelets masculins. Il faut dire que les pierres naturelles sont réputées pour leur couleur profonde et leur design assez unique. Au-delà de l’aspect esthétique, certaines personnes leur attribuent également des vertus thérapeutiques.

Parmi les pierres naturelles les plus prisées par les hommes, on retrouve la pierre d’Agate, l’onyx, la pierre de lave, la pierre de lune ou encore l’œil de tigre. Vous retrouverez toutes ces pierres chez des bijoutiers. Si vous n’avez pas envie de vous rendre dans une boutique physique, il existe des sites tels que Bracelets-tendances.fr qui proposent une large gamme de bracelets pour homme.

Le succès des bracelets en pierres naturelles s’explique par le fait qu’il s’agit d’accessoires relativement faciles à porter. En effet, un tel bijou peut se porter sur n’importe quelle tenue et à n’importe quelle occasion. Il suffit de respecter les trois règles suivantes.

En premier lieu, portez un bracelet proportionnel à votre poignet. En effet, le bracelet en pierres naturelles doit être suffisamment serré pour s’adapter confortablement à votre poignet. Nous vous conseillons de choisir un bracelet dont les pierres naturelles sont montées autour d’un fil élastique. Ensuite, veillez à porter un bracelet dont les couleurs sont en adéquation avec votre tenue. Étant donné que les pierres naturelles font partie intégrante du look, il faut donc veiller à toujours accorder leur couleur avec celle de votre tenue. Enfin, évitez de surcharger votre poignet de bracelets. Même si vous pouvez mixer les bracelets, il ne faut pas dépasser plus de trois bracelets par poignet. Cela est souvent assimilé à une faute de goût vestimentaire.

Les boutons de manchette

Les boutons de manchette sont depuis longtemps associés aux vêtements de grandes occasions des hommes. C’est pour cela qu’elles sont considérées comme de véritables bijoux de cérémonie. C’est l’accessoire parfait si vous souhaitez ajouter une touche personnelle à votre smoking ou à votre costume. Les boutons de manchette modernes sont proposés dans un large éventail de choix. Vous pouvez ainsi trouver des boutons de manchettes en fonction de chaque occasion de la vie : anniversaire, mariage, soirée mondaine, etc.

Les boutons de manchettes se déclinent généralement en divers matériaux : en or, en argent, en acier et même en bois.

Ces bijoux masculins peuvent prendre des formes géométriques classiques (carré, losange et cercle) ou alors s’inspirer de motifs de la culture populaire. Il existe par exemple des boutons de manchette en forme de tête de mort ou de chauve-souris.

Les bracelets en cuir

Contrairement aux bracelets en pierre naturelle qui sont polyvalents, les bracelets en cuir sont beaucoup plus adaptés à un look décontracté.

Ils peuvent être le résultat d’un tissage de plusieurs lanières. Ils peuvent également être constitués d’une seule lanière de cuir qui s’enroule autour du poignet et qui est attachée par un fermoir. Précisons également que le cuir contraste très bien avec les cadrans des montres, complétant ainsi votre style de manière harmonieuse.