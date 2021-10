Lorsque l’on est propriétaire d’une voiture haut de gamme, nous faisons tout le nécessaire pour en prendre soin. Aussi bien au niveau mécanique qu’esthétique. Vous devez ainsi avoir une certaine rigueur en ce qui concerne les techniques que vous utilisez pour nettoyer votre voiture afin de ne pas abîmer la carrosserie. Pour vous aider à bien prendre soin de la carrosserie de votre voiture, voici 4 conseils pratiques qui vous seront grandement utiles.

Le traitement céramique

Le traitement céramique est un mode d’entretien assuré par des techniciens professionnels qui permet de conserver l’état neuf de votre véhicule. C’est l’un des meilleurs moyens d’augmenter la valeur de revente pendant les années à suivre.

Ce traitement est basé sur une nanotechnologie avancée qui aide la protection céramique à créer une liaison chimique avec la peinture de la voiture. Cette protection crée ainsi une surface externe sur le véhicule pour remplacer le vernis. Elle fonctionne comme une barrière chimique et offre une résistance inégalée à la carrosserie contre les UV et la poussière. De même, il réduit le risque de micro rayures et rend le nettoyage du véhicule plus facile. Après ce traitement, le nettoyage classique qui fragilise la plupart des voitures ne fera qu’embellir la vôtre. Les avantages de ce traitement sont les suivants :

brillance extrême,

renforcement de la résistance contre les rayures,

renforcement de la résistance contre les alcalins et les acides,

renforcement de la résistance contre les UV et l’oxydation,

renforcement de la résistance contre les fientes d’oiseau,

durabilité de plus de 10 ans,

facilite grandement les entretiens réguliers, etc.

Vous pouvez vous rendre sur cette page pour en savoir plus sur le traitement céramique et son mode de fonctionnement.

Avoir un système de protection

En dehors de la puissance du moteur, c’est bien l’esthétique qui fait la particularité des voitures haut de gamme. Pour assurer une meilleure protection de sa coque extérieure, il faut simplement trouver un emplacement idéal pour la mettre à l’abri des intempéries extérieures notamment. Veillez donc à la garer dans votre garage. Avoir un garage couvert permet en effet de protéger la voiture de toutes les agressions extérieures comme le vandalisme, la pollution, les intempéries, etc. Toutefois, il faut s’assurer que le garage ne présente pas d’humidité afin d’éviter l’apparition de rouille. Si vous avez le budget nécessaire, nous vous conseillons même d’avoir un garage climatisé pour garder votre véhicule et notamment sa carrosserie à la même température.

En plus de mettre la voiture au garage, vous pouvez opter pour une bâche de protection afin d’avoir une protection supplémentaire pour votre voiture. La bâche est conçue dans une matière résistante à l’extérieur pour protéger la voiture contre les agressions et assez doux à l’intérieur pour éviter les rayures sur la carrosserie. Notez que cet accessoire est disponible en différents modèles et s’adapte à chaque type de véhicule. N’oubliez donc pas de faire votre choix en prenant en compte les caractéristiques de votre véhicule.

Trouver le meilleur système de nettoyage du véhicule

Vous devez entretenir régulièrement votre voiture pour maintenir sa carrosserie en bon état. Pour cela, il existe différents types de nettoyage et vous pouvez choisir d’opter pour l’un d’eux en fonction des outils que vous avez à votre disposition.

Le lavage avec des produits spéciaux

La manière la plus simple de nettoyer la face extérieure d’un véhicule est l’utilisation du savon, mais pas n’importe lequel. Notez qu’il existe des savons spéciaux pour faire briller la carrosserie d’une voiture. Il ne faut surtout pas confondre avec un simple détergent ou un liquide vaisselle qui peut abîmer votre peinture. Assurez-vous de choisir un savon spécial pour carrosserie afin d’éviter les mauvaises surprises. Ce type de savon est spécialement conçu pour enlever les saletés de votre carrosserie. Pour s’en servir, il suffit de vous servir d’un chiffon doux et d’un peu d’eau pour le nettoyage.

Le lavage aux rouleaux

Le lavage avec rouleaux s’effectue dans les stations de lavage. Le principal avantage de cette technique est qu’elle ne requiert aucun effort de votre part. De plus, la carrosserie brillera de mille feux à la fin de l’opération sans que vous n’ayez dépendez beaucoup d’argent. Ce système de lavage est donc important pour des personnes trop occupées qui ont par exemple uniquement le week-end pour prendre soin de leur voiture.

Le lavage haute pression

Optez pour cette technique si vous voulez effectuer un nettoyage en profondeur de votre voiture haut de gamme. Le lavage haute pression permet d’atteindre les zones les plus inaccessibles comme les bas de caisse ou les tunnels de roues du véhicule. Malgré la pression au niveau du nettoyage, cette technique n’abîme pas la peinture de votre voiture.

Pour les tâches les plus coriaces, vous pouvez utiliser un détergent spécial pour la carrosserie. Cependant, il faut éviter que le jet du détergent atteigne votre moteur au moment du nettoyage. Dans le cas contraire, vous pouvez assister à des courts-circuits qui peuvent ensuite entraîner des dégâts importants au niveau du matériel.

Inspecter la carrosserie et les jantes

La carrosserie et les jantes sont les parties les plus exposées aux attaques extérieures. Pour cela, il faut garder un œil sur ces parties du véhicule pour éviter les dégâts importants. Lorsque vous constatez une rayure, il est recommandé de procéder à sa réparation immédiate. Il existe différents produits sur le marché qui peuvent être appliqués uniquement sur la partie touchée pour la réparer. Si vous ne faites pas une réparation immédiate, une petite rayure peut devenir, avec le temps, une tâche définitive qu’aucun produit ne pourra réparer. Dans ce cas, vous devrez faire appel à un professionnel de la peinture.

Pour garder la carrosserie de votre voiture haut de gamme en bon état, il faut lui réserver un nettoyage approprié. Choisissez l’un des systèmes de nettoyage énuméré plus haut et ayez une routine d’entretien. N’oubliez pas de choisir un savon spécialisé pour éviter d’abîmer la peinture. Plus ce nettoyage sera régulier et bien réalisé, moins vous aurez de rayures permanentes qui entraîneront l’intervention d’un professionnel en peinture.