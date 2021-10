La durée de vie moyenne d’une voiture est de 10 ans. Toutefois, celle-ci peut être prolongée si vous prenez soin de votre automobile. Voici 5 conseils pour vous aider à entretenir un véhicule.

Polir la carrosserie de la voiture

Le polissage est une technique qui permet de rénover l’aspect d’une carrosserie. Il permet de corriger les défauts tels que la couleur terne et les petites rayures. Le polissage est un geste qu’il faut effectuer seulement lorsque vous remarquez des imperfections sur la carrosserie du véhicule. Ces imperfections peuvent être provoquées par des éléments tels que la poussière, la saleté, la graisse et les gravillons. S’ils ne sont pas traités, ils peuvent créer des taches de rouille sur la carrosserie. L’acidité de certains insectes et des excréments d’oiseau peuvent également ronger la peinture du véhicule.

La fréquence de polissage varie selon le milieu où évolue habituellement la voiture. Ainsi, une voiture qui a l’habitude de rouler sur des pistes urbaines aura tendance à garder sa carrosserie en bon état. Les voitures qui empruntent des pistes rurales sont plus exposées aux éléments dégradants cités précédemment. Un autre point à prendre en compte est l’entretien du véhicule. Les voitures qui ne sont pas lavées régulièrement ont en effet tendance à développer des imperfections sur leur surface. Cependant, le polissage est un acte qu’il faut effectuer le moins de fois possible.

Pour effectuer un polissage, vous aurez besoin d’un élément abrasif. Il servira à retirer la couche superficielle de peinture afin d’éliminer les petites rayures. En vous rendant sur le site de Prixabrasif, vous trouverez différents types d’abrasifs pour carrosserie. Un autre élément important est la pâte à polir. Pour appliquer cet élément sur votre carrosserie, vous avez deux options : le faire à la main ou utiliser une machine.

La première consiste à agir sur le vernis de la peinture sans l’aide d’une polisseuse en effectuant le déplacement de l’applicateur manuellement. En plus de permettre de toucher les plus petits endroits, le polish à la main offre un plus grand contrôle sur le travail. La seconde se fait avec un appareil appelé polisseuse. Cette option offre un rayon d’action plus large et une meilleure rapidité d’exécution. Vous aurez également besoin du matériel suivant :

un gant de lavage automobile,

une éponge,

une peau de chamois,

une raclette,

de la cire,

un seau et de l’eau.

Nous vous conseillons de procéder au lustrage du véhicule en complément du polissage. Cela permet de redonner l’éclat d’origine à la carrosserie.

Nettoyer régulièrement l’intérieur

Il ne faut pas vous focaliser uniquement sur l’aspect extérieur de la voiture. L’entretien d’une automobile passe également par un nettoyage régulier de son habitacle. Cela permet aux passagers de mieux apprécier les trajets. Vous n’avez pas forcément besoin d’un professionnel pour procéder au nettoyage de l’habitacle de la voiture. Il faut en effet un minimum de matériel pour effectuer cette tâche. Vous devez passer l’aspirateur une fois par mois et nettoyer intégralement l’intérieur tous les 6 mois. Voici les tâches à réaliser pour un nettoyage complet :

passez l’aspirateur pour supprimer les poussières des sièges et du plancher,

nettoyez tous les textiles du véhicule. Cela signifie que vous devez vous occuper du tapis, de la moquette, des housses, etc.,

veillez également à la propreté du tableau de bord,

nettoyez de l’intérieur les vitres latérales, le pare-brise et la vitre arrière de la voiture.

Il faut également penser à aérer régulièrement la voiture.

Veillez à toujours garer le véhicule à l’abri des intempéries

Une exposition prolongée aux intempéries est une mauvaise chose pour la voiture. Cela risque d’accélérer la corrosion de la carrosserie. De plus, une voiture n’est pas totalement étanche et une telle exposition peut créer des pannes au niveau des systèmes électriques du véhicule. N’hésitez donc pas à garer votre voiture au garage. Si vous n’avez pas de garage, achetez une bâche pour protéger la voiture du soleil, de la pluie et de la neige. Il s’agit d’une housse fabriquée avec des matériaux imperméables et respirants. Pour une protection optimale, la bâche doit correspondre aux dimensions de la voiture.

Changez régulièrement l’huile à moteur

Entretenir une voiture ne revient pas à prendre soin uniquement de son aspect physique. Il faut également veiller à ce que la mécanique soit en bon état. La vidange est l’une des opérations les plus importantes sur un véhicule. Elle permet de garder le moteur du véhicule en bon état. Les moteurs automobiles comportent en effet de nombreuses pièces qui bougent lorsque la voiture marche. Lorsque ces pièces se déplacent et se frottent les unes contre les autres, la force de friction crée de la chaleur. L’huile lubrifie le moteur et absorbe la chaleur, permettant aux pièces internes de travailler ensemble efficacement sans surchauffe.

Avec le temps, l’huile à moteur se dégrade et s’use. Lorsqu’elle s’use, elle devient moins efficace pour lubrifier le moteur et absorber la chaleur. En tant que propriétaire d’une automobile, votre tâche est de changer l’huile de votre moteur avant qu’elle ne se détériore et ne cause des problèmes majeurs.

À quelle fréquence devez-vous changer votre huile ? Cela dépend de nombreux facteurs, notamment de votre manière de conduire, de l’âge de votre moteur et de la qualité de l’huile à moteur. De nombreux mécaniciens recommandent de changer l’huile tous les 10 000 km. Les constructeurs automobiles peuvent suggérer un intervalle plus long, par exemple 30 000 km. Si vous êtes dans le doute, nous vous recommandons de suivre les instructions du constructeur automobile.

N’hésitez pas passer chez le mécanicien

La meilleure manière de prendre soin de votre voiture est de passer régulièrement chez le mécanicien. Celui-ci pourra alors effectuer des contrôles sur le véhicule afin de détecter d’éventuelles pannes. Il peut ainsi vérifier l’état de vos freins, de votre filtre à air, de votre batterie, le niveau du liquide de refroidissement, etc. Vous pouvez réaliser vous-même certains contrôles, mais il vaut mieux avoir l’avis d’un expert. De plus, le mécanicien peut anticiper certaines pannes et vous éviter ainsi bien des désagréments.