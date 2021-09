Le marché de l’automobile étant vaste, vous ne savez peut-être pas quel modèle choisir pour votre futur achat. Sachez que les marques Allemandes sont très représentées en Europe, du fait de leur qualité et leur fiabilité. Dans cet article, nous allons nous consacrer à Mercedes-Benz, en vous présentant quelques modèles mis en vente dans la région Lyonnaise.

Plutôt que d’acquérir un véhicule chez un particulier, il est souvent plus fiable de se rendre chez un concessionnaire, qui saura vous conseiller davantage pour votre achat. Nous avons sélectionné pour vous plusieurs modèles en vente dans les concessionnaires Mercedes aux alentours de Lyon.

Vous trouverez d’abord la mercedes classe cls lyon , berline de la marque qui a toujours connu le succès. Modèle sécurisé et innovant, il inspire une véritable confiance aux usagers de la voiture.

Au prix de base de 63 300€ pour un véhicule neuf, vous la trouverez également en occasion dans le concessionnaire de Saint-Fons. Pour un prix plus élevé, vous serez au volant d’un modèle haut de gamme très bien équipé, et surtout avec très peu de kilomètres.

La Classe E est également en vente dans la région Lyonnaise. Disponible en berline, break, coupé ou cabriolet, c’est le modèle central de la gamme Mercedes-Benz. Une fois encore, ce modèle prend son rôle au sérieux quand il s’agit de sécurité, mais il présente aussi une ligne moderne et sportive. Retrouvez un test complet Caradisiac sur le véhicule pour découvrir ses atouts majeurs.

La mercedes classe e cabriolet lyon est en vente à un prix inférieur de la CLS, puisque celui-ci s’élève à 48 850€ (prix de départ). Le concessionnaire Mercedes Benz Lyon met actuellement en vente ce modèle, pour un prix de 37 900€.

La Mercedes classe B est un monospace compact de la marque. De taille réduite par rapport aux autres classes, elle permet tout de même de naviguer en famille, à condition d’organiser l’espace qu’elle propose. En bref, c’est une voiture simple, efficace et appréciée du public. Vous vous en douterez, son prix est plus accessible et se montre raisonnable pour les modèles d’occasion. Il est possible de trouver ces modèles aux alentours de 25 000€ chez le concessionnaire de Saint-Fons. C’est le cas de ce modèle.

Terminons par la classe M de Mercedes. Vous aimez montrer votre force de caractère ? Ce modèle est fait pour vous ! Découvrez ici le descriptif de cette voiture aérodynamique.

Mercedes Benz Saint-Fons vous propose ce modèle en occasion pour un prix de 73 890€. Une offre intéressante pour un véhicule pratiquement neuf.

Retrouvez la liste des concessions de la région Lyonnaise pour plus d’informations ! Retrouvez également notre article sur AllSecur, qui vous permettra de réduire votre budget auto !

Quelle alternative à l’achat de Mercedes d’occasion en concession ?

Il est indéniable que faire l’achat d’une voiture d’occasion auprès d’un concessionnaire est plus sécurisant que de le faire auprès d’un particulier. La raison principale est que vous aurez une garantie en l’achetant chez un professionnel. Maintenant, que vous optiez pour l’une ou l’autre de ces 2 options, vous risquez d’être limité par le nombre de véhicules disponibles. C’est pour cela que nous vous conseillons de sélectionner un modèle mercedes disponible en occasion en ligne, simplement en cliquant sur le lien.

Il s’agit d’un compromis, puisque vous aurez accès à des annonces provenant de la France entière, et même au-delà de nos frontières. Aussi, vous n’aurez pas seulement accès à des Mercedes vendues par des concessionnaires. Vous pourrez également avoir des annonces postées par des garages. Sachez aussi que la majorité des offres concerne des occasions, mais vous pourrez également trouver quelques Mercedes neuves ou en leasing. À vous de voir ce qui vous intéresse le plus, mais ce qui est certain, c’est que vous aurez accès à un choix bien plus large.

Pour vous aider à faire votre choix, vous aurez accès à des filtres. Vous pourrez bien évidemment choisir le modèle. Libre à vous de sélectionner une Mercedes classe A ou classe C par exemple, voire carrément un modèle de collection comme la Mercedes 190. Vous pourrez aussi réduire le nombre d’annonces en fonction :

du carburant

du nombre de kilomètres

du prix

de l’année de mise en circulation

de la boite de vitesse

de la couleur

de la finition

Bien évidemment, plus vous mettez de filtres et plus vous risquez de passer à côté d’une belle opportunité.

Sachez également que le site vous permet de comparer plusieurs offres, pour que cela soit plus facile pour vous de faire votre choix.