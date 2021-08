Contrairement à ce que l’on pense, pas besoin d’être un collectionneur fortuné pour ajouter une touche artistique dans son quotidien. Voici quelques conseils pour intégrer l’art dans votre quotidien.

Adoptez la tendance arty chic

La tendance arty chic s’observe aussi bien dans le monde de la mode que dans celui de la décoration d’intérieur. Elle s’inspire de divers courants artistiques : expressionnisme, cubisme, modernisme, etc. La décoration arty chic se caractérise par la mise en évidence des objets, qu’il s’agisse d’objets de la vie quotidienne ou d’objets d’art. La déco arty chic est plus tournée vers les artistes contemporains underground. Vous pouvez aussi faire l’acquisition de copies de toiles de grands maîtres. N’hésitez pas à visiter le site de xoxo frames pour trouver des objets de décoration arty chic. Dans la mode, la tendance arty se caractérise par le port de vêtements hauts en couleur et vintage.

Mettez en valeur vos murs en exposant des artistes français

L’une des meilleures manières d’intégrer l’art dans votre quotidien consiste à exploiter vos murs vides pour y accrocher des œuvres (photos personnelles, œuvre d’art contemporain, impressions numériques, tableau DIY, etc.). Les murs sont l’un des meilleurs supports pour exprimer la créativité. Vous devez d’abord planifier la manière dont vous disposerez les cadres puis commencer à prendre les objets ici et là. C’est une très bonne idée de combiner vos propres photos avec des œuvres d’artistes contemporains français, qu’il s’agisse de graphisme, de photographie ou de peinture, qu’il s’agisse d’un original ou d’une version numérique. Par ailleurs, vous pouvez aussi recouvrir votre mur de graffitis ou de motifs inspirés de l’art abstrait ou du street art par exemple.

Essayez-vous aux arts plastiques

Faites parler le créatif qui est en vous en créant vous-même vos propres œuvres d’art. N’hésitez surtout pas à entreprendre de nouvelles choses que vous avez toujours eu envie d’essayer. Avec une bonne planification, vous pouvez vraiment vous lancer. Vous pouvez même prendre en amont des cours de dessin ou de peinture, de poterie ou de fabrication de bijoux. Quelle que soit la branche que vous aurez choisie, soyez toujours motivé. Oubliez la performance, amusez-vous simplement à découvrir de nouvelles activités.

Exposez vos photos

Lancez-vous dans la photo. C’est une forme d’art accessible à tous. Pas besoin d’investir dans un appareil photo haut de gamme. Un bon smartphone suffit amplement pour prendre de bonnes photos de jour. Si vous n’avez pas la bonne technique, vous pouvez suivre des tutos en photographie sur internet. En quelques heures, vous maîtriserez les bases de la photo sur smartphone. Vous pensez que vous n’avez pas quelque chose à photographier ? Observez votre environnement ! Allez vous promener pendant votre pause déjeuner et prenez des photos. Prenez des photos de vos enfants en train de jouer. Parfois, vous ne vous rendrez même pas compte qu’il se passe quelque chose de notable dans la prise de vue jusqu’à ce que vous examiniez la photo que vous avez prise plus tard. Vous seriez surpris du nombre de choses intéressantes et belles qui se passent dans votre environnement si vous prenez le temps de les immortaliser en photographie.