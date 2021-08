Au cœur de la tendance de consommation depuis quelques années, le CBD séduit pour ses vertus sur la santé, l’humeur et le bien-être. Des huiles aux baumes, en passant par les tisanes, les bonbons et les boissons, les produits dérivés du cannabis sativa se multiplient. Focus sur le CBD, ses vertus et les manières de l’utiliser.

Qu’est-ce que c’est le CBD ?

Le plant de cannabis sativa est composé d’une centaine de cannabinoïdes, et le CBD ou cannabidiol en fait partie. Ce dernier ne livre cependant pas d’effets psychotropes, contrairement à d’autres molécules du cannabis telles que le THC. Pour nous permettre de bénéficier légalement des vertus du cannabidiol, les producteurs extraient l’huile de chanvre à partir du plant entier, et effectuent un raffinement afin d’isoler le CBD. Au final, on obtient un produit avec moins de 0,1 % de THC qui ne représente aucun danger pour la santé du consommateur. Certains laboratoires produisent aussi du CBD de synthèse en se basant sur la formule moléculaire du cannabidiol. Le concentré est par la suite mélangé à une huile alimentaire classique, et permet d’obtenir un produit 0 % THC.

Pourquoi utiliser le CBD ?

En tant que cannabinoïde, le cannabidiol interagit avec notre organisme à travers le système nerveux central, le système immunitaire et le système endocrinien. Ses vertus sont nombreuses : amélioration du sommeil, détente musculaire, apaisement des douleurs, relaxation, tonus, ou encore concentration. L’huile de chanvre est en conséquence, consommée à des fins thérapeutiques ou récréatives pour se relaxer après une journée de travail, pour soulager les courbatures après une séance sportive, pour faire passer une migraine, ou tout simplement pour bien démarrer sa journée. Le CBD se révèle aussi comme un excellent anti-stress, et constitue une alternative aux anxiolytiques conventionnels.

Comment consommer le CBD ?

Les producteurs de CBD proposent un large éventail de produits pour varier les plaisirs de consommation. En gouttes sublinguales, en assaisonnement d’un plat, dans le smoothie du matin ou dans un thé avant le coucher, les formules sont nombreuses et conviennent à toutes les circonstances. Certains entrepreneurs ont même eu l’idée de commercialiser du vin au CBD, à savourer seul ou avec les convives. Les capsules permettent pour leur part, une consommation discrète dans un lieu public, au travail ou avant une séance de fitness. Dans tous les cas, il est essentiel de ne pas excéder les doses indiquées pour éviter les effets indésirables du cannabidiol.

Grâce à une grande variété de produits sur le marché, le CBD peut être utilisé de différentes manières au gré de vos agréments. Veillez toutefois à consommer de manière responsable, que vous utilisiez le CBD à des fins récréatives ou thérapeutiques.