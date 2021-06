Seita (myblu) promeut la vape pour la journée sans tabac

Le groupe Seita a publié un livre blanc sur la vape et ses atouts face au tabagisme, à l’occasion de la journée mondiale sans tabac qui se déroulera lundi 31 mai. L’occasion pour l’industriel d’insister sur le fait que, selon diverses études scientifiques, la vape serait 95 % moins nocive que la cigarette… et que Seita commercialise chez les buralistes son dispositif de vape : myblu.

La cigarette électronique est depuis longtemps entrée dans les mœurs outre-Manche. Un succès qui explique que la Grande-Bretagne soit un des pays européens ayant la plus faible prévalence tabagique, mais qui s’est également construit avec le soutien des autorités publiques qui intègrent la vape dans leurs dispositifs de lutte contre le tabagisme.

Si l’exemple britannique figure en bonne place dans le livre blanc sur la vape publié par Seita, c’est que de nombreux experts en santé publique voient le Royaume-Uni comme un précurseur en matière de santé publique face au tabac, en ayant fait le choix assumé de la réduction des risques et des options moins nocives que la cigarette, comme la cigarette électronique, que les autorités sanitaires anglaises jugent 95 % moins nocive que la cigarette.

Le groupe Seita, qui est un des leaders français de la vape avec myblu (un dispositif de vape fermé avec des capsules recyclables), a surtout souhaité profiter de la journée mondiale sans tabac pour dresser un état des lieux chiffrés de la cigarette électronique en France. D’après l’industriel, il y aurait actuellement 2,1 millions d’utilisateurs de la vape en France, dont plus de la moitié qui alternent entre vape et cigarette traditionnelle (58,6 %).

Les motivations des Français pour se tourner vers la vape sont multiples. La première raison est économique (56 % des Français estiment que cela permet de faire des économies par rapport à la cigarette), mais on retrouve derrière la volonté de décrocher ou de limiter sa consommation de cigarettes (une réponse donnée par 53 % des sondés) et celle de prendre soin de sa santé (48 %). Pour 36 % des sondés, il s’agit même d’éviter de reprendre la cigarette.

La vape connait un succès grandissant à travers le monde. Les ventes mondiales ont triplé ces huit dernières années et le marché français a cru de plus de 40 % en quatre ans. Selon les estimations de Seita, les ventes dans l’Hexagone devraient atteindre 1,3 milliard d’euros en 2023, la France se situant à la quatrième position mondiale après les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Canada.

Quelle cigarette électronique choisir

De plus en plus de personnes commencent à se mettre à la cigarette électronique, qui peut être une alternative pour arrêter de fumer des cigarettes. Les gros avantages de celle-ci sont que vous continuez de fumer sans pour autant avoir de la nicotine dans le goût, vous avez justement un large choix pour prendre le goût que vous préférez, elle reste dans le temps. De plus, elle est économique, même si certaines cigarettes électroniques coûtent cher, vous n’aurez plus à payer 10 euros tous les jours pour pouvoir fumer vos paquets de cigarettes. La vaporesso swag 2 est l’une des pépites des cigarettes électroniques. Même si elle est petite, elle a une bonne prise en main, et possède d’excellentes performances. Son prix n’est pas non plus très élevé, et vu qu’elle est petite elle est très pratique à tenir ou bien à dissimuler dans sa poche. Elle fait de la très bonne fumée pour une petite CE, et pourtant elle procure une bonne sensation. Elle est très pratique à utiliser, car son design permet de changer le liquide sans s’en mettre plein les doigts. Elle a des allures modernes qui plairont à tout le monde.

