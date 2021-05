Le caleçon est un sous-vêtement intemporel. Son choix est généralement l’un des premiers gestes de la journée de chaque homme qui en porte. Bien porter un caleçon est tout un art et il y a plusieurs critères à prendre en compte avant d’acheter un modèle. Il faut en effet que ce dernier vous permette de vous sentir à l’aise dans vos mouvements. Dans cet article vous trouverez des conseils pour vous guider lors de votre prochain achat de caleçon.

Tenez compte de la matière du caleçon

La matière de votre caleçon est l’un des points majeurs à prendre en compte lorsque vous souhaitez bénéficier d’un meilleur confort. Plusieurs matières sont disponibles sur le marché.

Le coton

C’est la matière la plus répandue pour les caleçons. Il offre un véritable confort, notamment s’il s’agit de coton biologique. Tout comme les caleçons pour hommes de la marque Arthur, les sous-vêtements en coton biologique ont pour avantage principal de laisser votre peau respirer. Ils se portent aisément et absorbent la sueur lorsqu’il fait très chaud et que vous transpirez. En période de fraîcheur, c’est également la matière à privilégier pour se réchauffer.

Les microfibres

Les microfibres permettent également à la peau de respirer. Cette matière résiste bien à la chaleur et absorbe votre transpiration lorsque vous êtes en mouvement. Par ailleurs, elle sèche bien, et s’entretient facilement.

Le lycra

Si vous souhaitez porter un caleçon doux au toucher, le lycra est une matière idéale. Son élasticité permet une adaptation parfaite de votre caleçon à votre corps. Un sous-vêtement en lycra s’entretient bien et ne se déforme pas au fil du temps.

La fibre de bambou

Cette matière est relativement rare. Les caleçons en fibre de bambou sont très doux au toucher et présente une texture très fine. Ils vous donnent généralement l’impression de ne rien porter, tout en étant parfaitement protégé contre le froid. Cela est notamment dû au fait que le caleçon colle parfaitement à votre peau.

Tenez compte du motif du caleçon

Ce n’est pas parce que le caleçon est un sous-vêtement que vous ne devez pas tenir compte des motifs. S’il est beau, vous aimerez forcément le porter. Tenez donc compte des motifs et aussi des couleurs. Vous pouvez le choisir en fonction des motifs de certains de vos hauts. Par exemple, vous pouvez avoir un caleçon avec un motif petit pois qui coïncide avec un pull-over ou une veste. De même, il peut s’agir d’un sous-vêtement dont la couleur est semblable à votre jean. Dans tous les cas, il existe de nombreux motifs sur le marché que vous pouvez sélectionner en fonction de vos goûts et de votre façon d’arborer ce sous-vêtement. En effet, certains hommes considèrent le caleçon comme une véritable pièce de mode et n’hésitent pas à privilégier des tenues qui le laissent entrevoir, un pantalon taille basse par exemple.

Tenez compte de la taille du sous-vêtement

Après la matière et le motif, vous devez tenir compte de la taille. C’est ce point qui vous permettra de faire un choix adapté à votre corpulence. Un caleçon non adapté vous mettra généralement mal à l’aise tout au long de la journée. On distingue généralement des caleçons de tailles XS, S, L, XL et XXL.

Pour savoir lequel vous correspond, vous pouvez vous servir d’un mètre ruban pour mesurer votre tour de hanche. Par exemple, un caleçon de taille S correspond à une personne dont le tour de hanche est compris entre 72 et 76 cm.

Si vous souhaitez correctement porter votre caleçon, vous devez prendre en compte quelques points importants. Ces derniers permettent d’avoir un caleçon adapté à votre corps et qui répond à vos besoins et vos attentes. Il s’agit notamment de la matière, de la taille, du motif, de la couleur.