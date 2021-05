Les plateformes de streaming en direct pendant la pandémie mondiale de coronavirus ont été en mesure de tirer le meilleur parti de la crise, la transformant en un avantage qui a élargi leur base d’utilisateurs et gonflé les compteurs de vues. Celle-ci est, donc, la bonne année pour commencer avec de nouveaux projets et ouvrir une chaîne pour diffuser vos jeux vidéo préférés. Une décision qui semble très appropriée et populaire car les dernières plateformes de streaming populaires, telles que Twitch, YouTube et Facebook Gaming, sont toutes à la hausse, et à en juger par les dernières statistiques, elles ne s’arrêteront probablement pas de sitôt.

La diffusion en direct semble être une activité beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, mais nous pouvons vous donner des conseils pour bien démarrer cette nouvelle expérience.

Comment devenir un as du streaming en direct ?

Avec plusieurs plateformes de live streaming, une croissance énorme dans les sports électroniques et l’intérêt croissant pour les jeux en ligne, le streaming d’emplacements n’est plus un intérêt de niche et, surtout, il va bien au-delà du format streaming connu dans le casino en direct. Pas que des jeux de cartes et des tables vertes en live avec des croupiers professionnels, mais aussi des jeux vidéo joués par des passionnés qui veulent partager leur expérience en direct, sans filtres.

Beaucoup de gens aiment regarder des jeux vidéo en direct pendant leur temps libre. Il y en a tellement que quelqu’un pourrait même commencer à vous regarder, non ? Alors commencez à planifier votre nouvelle vie en tant que streamer. Cependant, il peut se révéler difficile de créer et de maintenir une audience, mais voici quelques conseils.

L’équipement technique nécessaire

Obtenez l’essentiel pour commencer et effectuez des tests avant d’ouvrir votre portefeuille et d’améliorer votre configuration. Tout d’abord vérifiez le secteur audio et la webcam car personne n’aime écouter une émission en direct avec des bruits étranges ou une voix déformée. Il est bon de vérifier les spécifications techniques, surtout si vous avez l’intention de diffuser et de jouer depuis le même ordinateur.

Le choix du titre

Les jeux tendance sont plus susceptibles d’attirer des spectateurs et de les captiver afin de découvrir votre chaîne. Dans le même temps, vous ne voulez pas choisir des jeux qui ont déjà une couverture trop saturée : il est difficile de rivaliser pour un débutant. De plus, changer de jeu avec chaque flux ne vous fera probablement pas de bien, surtout au début, mais ne vous sentez pas obligé de jouer uniquement aux titres les plus populaires. Autre petit atout : maintenir la conversation fluide permet de garder votre public engagé.

Une planification régulière

Comme pour tout type de contenu publié en ligne, vous devez respecter un calendrier régulier, que vous pouvez ajuster selon vos engagements. La cohérence est un aspect essentiel. Si vous n’avez pas de temps, il est préférable de diffuser une fois par semaine, car le public préfère vraisemblablement la cohérence aux programmes de contenu inégaux.

Promotion et visibilité

Bien que des milliards de personnes regardent du contenu en ligne, d’autres sont également prêtes à le créer. Pour se démarquer de la concurrence, pourtant, il ne suffit pas d’activer la chaîne : il faut être actif sur les groupes les plus pertinents et les réseaux sociaux. Se faire remarquer est difficile et il faut travailler dur pour réussir, mais le travail acharné porte ses fruits à la fin.

Les meilleures plate-formes de streaming en direct

Twitch domine évidemment toujours la scène et pour vous donner une vague idée du volume de trafic généré, sachez qu’au premier trimestre 2019, les utilisateurs de la plateforme Amazon – propriétaire de la chaîne – ont regardé 2,7 milliards d’heures de streaming.

Comme d’autres plates-formes de diffusion en direct, Twitch est utilisé pour les jeux et les matchs en streaming en direct, hébergeant à la fois des streamers amateurs, des joueurs professionnels et d’autres créateurs de contenu. Son rival historique était Mixer, fabriqué par Microsoft qui a fermé ses portes en été 2020, en déplaçant l’ensemble de la communauté d’utilisateurs vers la plateforme de streaming de jeux vidéo appartenant à Facebook.

La monétisation des streamers

Twitch et ses rivales proposent des options de monétisation : il existe une pléthore de façons dont les streamers peuvent monétiser leur contenu avec des fonctionnalités intégrées telles que les dons et les adhésions ou, encore, les collaborations avec de grandes marques pour monétiser davantage leur chaîne comme les streams sponsorisés et les offres qu’ils lancent périodiquement, par exemple.

La guerre pour le contrôle du monde du streaming est encore en jeu. Les premiers coups de feu tirés – du moins, ceux qui ont fait le plus de bruit – étaient Ninja et Shroud, mariés à la plate-forme de streaming de Microsoft, Mixer. Mais leur retour à Twitch, après la clôture de Mixer, pourrait être encore une option. Ensuite, à quitter la couleur violette de Twitch, il y avait CouRage (débarqué dans YouTube Gaming), ZeRo et Disguised Toast (tous deux dans Facebook Gaming). Et en 2021 ? On le verra en suivant nos streamers-héros.