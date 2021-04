Citroën n’en a pas fini de surprendre les amateurs de véhicules de luxe, puisqu’après son excellent et très populaire C5 Aircross, la marque aux chevrons vient de dégainer dans la nature un C5 X, soit une version berline qui de prime abord dévoile les allures d’un et l’élégance d’une berline couplés au dynamisme de sa version break, le tout en conservant une posture d’un SUV, soit un véhicule surélevé. Voici sans plus tarder de quel bois se chauffe le C5 X de Citroën.

Une berline haut de gamme, rien que ça

Citroën devient au fil des années une marque spécialisée dans les véhicules de luxe. Notamment ceux utilisés par les hauts commis de l’Etat. A l’instar du président de la République.

Cependant, s’il est surtout question d’une berline grand public grand luxe ici, le C5 X n’a absolument pas à rougir face aux modèles plus huppés ou à la concurrence allemande.

Assez spacieux et doté d’un habitacle qui évoque plus un lounge qu’un véhicule à vocation urbaine, ce C5 X dispose entre autres de suspensions Active Citroën, qui prodiguent un confort aux passagers.

Ici le coffre est de 530 litres, et de nombreux rangements sont prévus pour un voyage des plus agréables.

Sur le plan esthétique, le C5 X est conçu pour faire parler de lui. Avec un capot plutôt long, des lignes fluides et aérodynamiques, une ceinture de caisse haute et des roues à grand diamètre, ce C5 X mesure 4,8 m de long pour 1,9 de large et 1,485 de haut.

On remarquera à l’avant comme à l’arrière la nouvelle signature lumineuse en V. On y retrouve notamment des projecteurs LED.

Deux motorisations

Le C5 X sera produit selon deux types de motorisations. De l’essence et de l’hybride rechargeable. En mode électrique, le C5 X dispose d’une autonomie de 50 km.