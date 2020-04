Lorsque Beats a sorti le Powerbeats Pro vraiment sans fil l’année dernière, c’était une sorte de produit de rêve pour les fans de la marque. Etant donné que je pratique souvent des activités sportives, ces écouteurs sans fil étaient un bon choix pour moi.

Et lorsque j’ai entendu l’annonce de la sortie du Powerbeats 4, je devais vraiment en avoir un. En effet, j’ai remarqué quelques points négatifs avec le modèle précédent. D’ailleurs, j’ai remarqué d’importance mise à niveau avec ce Powerbeats. Si vous en voulez un, vous pouvez l’acheter ici.

Plus de confort

Les nouveaux Powerbeats ressemblent au vrai Powerbeats Pro sans fil, sauf que les deux écouteurs sont reliés à un câble. Pour le Powerbeats Pro, les vrais écouteurs sans fil de la société, Beats et Apple ont travaillé sur une toute nouvelle forme raffinée qui était non seulement plus belle et plus douce, mais aussi beaucoup plus confortable à porter.

Il est donc logique que la marque ait décidé de s’inspirer de cette forme éprouvée. Ainsi, par rapport à son prédécesseur, cette nouvelle version présente des contours et des lignes plus doux, avec une conception plus confortable et des angles plus ergonomiques.

Des performances accrues

Comme la plupart des nouveaux écouteurs Beats, les Powerbeats intègrent également la puce Apple H1. C’est le petit cerveau qui permet le couplage ou la connexion avec les produits Apple. Si vous souhaitez l’utiliser avec un appareil Android, il vous suffit de télécharger l’application Beats.

L’autre chose qui rend les Powerbeats intéressants, c’est son autonomie. En effet, cet appareil peut être utilisé pendant 15 heures. Si vous faites de longues courses, les Powerbeats devraient vous permettre de continuer confortablement tout entraînement ou séance d’exercice que vous entreprenez. Enfin, en plus de s’être inspiré de la version Pro, les Powerbeats sont aussi dotés des mêmes pilotes personnalisés à l’intérieur. Grâce à cela, vous pouvez obtenir le même son exceptionnel.