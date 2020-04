Les smartphones à grand écran ont envahi nos poches, et qu’on les aime ou pas on est obligés de faire avec. Surtout lorsqu’on est fan de terminaux haut de gamme. Tous sont pratiquement dotés d’une dalle tactile de plus de 5,5 pouces. On pense là bien-sûr aux iPhone et Galaxy S ou Note. Apple profite de ce vaste marché délaissé par ses concurrents pour lancer l’iPhone SE 2020, le remplaçant de l’iPhone SE, et smartphone haut de gamme le plus abordable du marché.

iPhone SE 2020 : dans la peau d’un 8

Si vous avez aimé ce à quoi ressemble l’iPhone 8, vous en ferez de même avec l’iPhone SE 2020. En effet, ce smartphone ne ressemble pas seulement au 8ème du nom. Il en est la copie plus que certifiée à tous les niveaux.

Seuls quelques aménagements du type tranches plus arrondies ou disposition du logo au centre au dos, font la différence d’avec l’iPhone 8 sorti en 2017. L’appareil mesure en effet que 138,4 x 67,3 x 7,3 mm pour 143 grammes.

iPhone SE 2020 : nerveux à souhait sous le capot

La fiche technique de l’iPhone SE 2020 n’a absolument rien à voir avec celle d’un outsider ou d’un milieu de gamme. On y retrouve en effet le même processeur que celui utilisé dans les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Il s’agit du A13 Bionic.

En outre on retrouve préposé à l’affichage un écran LCD TFT de 4,7 pouces flanqué d’une définition Retina de 1 334 x 750 pixels. Préposé aux photos, un capteur dorsal de 12 millions de pixels ouvrant à f/1.8 et capable de filmer en 4K à 60 IPS. Les selfies étant assurés par le capteur iSight de 7 millions de pixels et à même de filmer en 1080p à 30 IPS.

Sur le plan de l’autonomie Apple a fait de l’excellent travail. L’iPhone SE 2020 est en effet capable de tenir 40 heures d’écoute audio, 13 heures de visionnage vidéo sans Internet et 8 heures de streaming.

On regrettera cependant l’absence de Face ID, de 3D Touch et même de la 5G. Il faudra à la place se contenter de la 4G, de Touch ID et c’est tout. Pour un prix oscillant de 489 à 659 euros, pour les versions équipées de 64 Go et 256 Go.

Source : TechGuru, Apple